Собянин — о количестве авто на дорогах: Здесь Москва точно не резиновая

Собянин — о количестве машин на дорогах: Здесь Москва точно не резиновая. Видео © LIFE

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители России, в частности столицы, пока "не насытились" фактом обладания личным автомобилем, однако многие уже начинают задумываться, так ли он необходим, и считать потраченные на транспорт деньги. Об этом градоначальник сказал, отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание".

"Я за то, чтобы количество машин не увеличивать, создать нормальную систему общественного транспорта. Потому что невозможно бесконечно увеличивать количество машин на дорогах, невозможно. Здесь Москва точно не резиновая", — отметил глава города.

Собянин добавил, что на сегодняшний день в столице существует много альтернатив личному автомобилю: общественный транспорт, каршеринг, такси, самокаты и велосипеды, которые можно взять в аренду. Однако мэр отметил, что каждый решает сам для себя, покупать машину или нет.