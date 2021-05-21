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Собянин — о количестве авто на дорогах: Здесь Москва точно не резиновая

Градоначальник отметил, что на сегодняшний день в столице есть много альтернатив личному автомобилю, который часто требует слишком много сил и средств.

21 мая, 15:11

Собянин — о количестве машин на дорогах: Здесь Москва точно не резиновая. Видео © LIFE

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жители России, в частности столицы, пока "не насытились" фактом обладания личным автомобилем, однако многие уже начинают задумываться, так ли он необходим, и считать потраченные на транспорт деньги. Об этом градоначальник сказал, отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание".

"Я за то, чтобы количество машин не увеличивать, создать нормальную систему общественного транспорта. Потому что невозможно бесконечно увеличивать количество машин на дорогах, невозможно. Здесь Москва точно не резиновая", — отметил глава города.

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На севере Москвы почти на 2,5 месяца раньше запустили трамвайные маршруты после ремонта путей

Собянин добавил, что на сегодняшний день в столице существует много альтернатив личному автомобилю: общественный транспорт, каршеринг, такси, самокаты и велосипеды, которые можно взять в аренду. Однако мэр отметил, что каждый решает сам для себя, покупать машину или нет.

Ранее Лайф рассказывал, что стало известно, какой электротранспорт в России популярнее. Такие средства передвижения не назвать дешёвыми: за некоторые экземпляры даже на вторичном рынке придётся отдать десятки тысяч рублей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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