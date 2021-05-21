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"Найдём идеальное место!" Воробьёв предложил Маску построить завод Tesla в Подмосковье

Губернатор отметил, что в распоряжение бизнесмена будут предоставлены лучшие кадры и безупречная логистика.

21 мая, 15:26
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко / dpa / picture-alliance

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил владельцу американских компаний Tesla и SpaceX построить в регионе завод по производству электромобилей. Своими мыслями на этот счёт глава Подмосковья поделился в "Твиттере", передаёт телеканал "360".

"Илон, Московская область — определённо лучшее место для завода Tesla. Лучшие таланты, идеальная логистика, здесь уже есть производство [автомобилей] Mercedes! Мы найдём вам отличное место", — объяснил Воробьёв.

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Предприниматель пока не ответил на предложение губернатора. В комментариях некоторые пользователи предлагали конкретные города региона, а другие отговаривали бизнесмена от этой затеи.

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Калужский губернатор предложил построить завод Tesla в регионе

Напомним, что Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ.

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Илон Маск на марафоне "Новое знание" рассказал, каким видит будущее через 50 лет

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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