"Найдём идеальное место!" Воробьёв предложил Маску построить завод Tesla в Подмосковье
Губернатор отметил, что в распоряжение бизнесмена будут предоставлены лучшие кадры и безупречная логистика.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко / dpa / picture-alliance
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил владельцу американских компаний Tesla и SpaceX построить в регионе завод по производству электромобилей. Своими мыслями на этот счёт глава Подмосковья поделился в "Твиттере", передаёт телеканал "360".
@elonmusk Moscow region is definitely best for a #Tesla factory. Best talent, perfect logistics, Mercedes production already here! We’ll find you a perfect spot. pic.twitter.com/ayCGyBGy4y— Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) May 21, 2021
"Илон, Московская область — определённо лучшее место для завода Tesla. Лучшие таланты, идеальная логистика, здесь уже есть производство [автомобилей] Mercedes! Мы найдём вам отличное место", — объяснил Воробьёв.
Предприниматель пока не ответил на предложение губернатора. В комментариях некоторые пользователи предлагали конкретные города региона, а другие отговаривали бизнесмена от этой затеи.
Напомним, что Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ.
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