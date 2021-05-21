"Найдём идеальное место!" Воробьёв предложил Маску построить завод Tesla в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил владельцу американских компаний Tesla и SpaceX построить в регионе завод по производству электромобилей. Своими мыслями на этот счёт глава Подмосковья поделился в "Твиттере", передаёт телеканал "360".

@elonmusk Moscow region is definitely best for a #Tesla factory. Best talent, perfect logistics, Mercedes production already here! We’ll find you a perfect spot. pic.twitter.com/ayCGyBGy4y — Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) May 21, 2021

"Илон, Московская область — определённо лучшее место для завода Tesla. Лучшие таланты, идеальная логистика, здесь уже есть производство [автомобилей] Mercedes! Мы найдём вам отличное место", — объяснил Воробьёв.

Предприниматель пока не ответил на предложение губернатора. В комментариях некоторые пользователи предлагали конкретные города региона, а другие отговаривали бизнесмена от этой затеи.