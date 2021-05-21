Шойгу назвал Российскую армию самой современной в мире
Показатели актуальности разработок очень высоки как в стратегических ядерных силах, так и в других видах ВС.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что отечественные Вооружённые силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обогнали все армии мира. По словам министра, этот показатель составляет 86%.
"Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86%. Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели", — сказал Шойгу, выступая на марафоне "Новое знание".
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Что касается других видов Вооружённых сил, то в целом, по словам министра, уровень современности везде выше 70%. Причём эта цифра продолжает расти. Как подчеркнул Шойгу, это происходит благодаря тому, что российская промышленность находится на "достаточно надёжных, основательных рельсах".
Ранее Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа. Министр пояснил, что только люди, живущие в сложных условиях тайги, знают все тонкости выживания в подобной местности.
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