Шойгу назвал Российскую армию самой современной в мире

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что отечественные Вооружённые силы по доле современной техники в стратегических ядерных силах обогнали все армии мира. По словам министра, этот показатель составляет 86%.

"Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86%. Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели", — сказал Шойгу, выступая на марафоне "Новое знание".

Что касается других видов Вооружённых сил, то в целом, по словам министра, уровень современности везде выше 70%. Причём эта цифра продолжает расти. Как подчеркнул Шойгу, это происходит благодаря тому, что российская промышленность находится на "достаточно надёжных, основательных рельсах".