Уничтожить дешевле, чем отдать: лидер волонтёрского движения объяснил, что мешает развитию фудшеринга в России

Лидер волонтёрского движения объяснил, что мешает развитию фудшеринга в России. Видео © LIFE

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев считает необходимым развивать движение фудшеринга в нашей стране. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать". Идея проекта заключается в спасении еды от утилизации и сохранении ресурсов нашей планеты во имя борьбы с перепотреблением.

"Я прошёлся по Арбату, там 15–20 ресторанов. Я говорю: "У вас есть еда? Я представляю проект фудшеринга, могли бы вы нам дать еду?" Они говорят: "Нет". Я говорю: "Почему?" Они говорят: "Вчера её выкинули". Я говорю: "Много выкинули?" — "Да, достаточно много нормальной еды". 17 миллионов тонн у нас уничтожается, но в то же время у нас почти 20 миллионов бедных, 400 тысяч семей, которым не хватает денег на еду (данные Росстата)", — рассуждает Метелев.

По словам гостя шоу "Дайте сказать", это происходит потому, что компаниям, магазинам и ресторанам выгоднее бесплатно уничтожить еду, чем передать её на благотворительность и заплатить с этого 20% НДС.

"Помогли бы изменения в Налоговый кодекс, чтобы рестораны, магазины и производители могли себе компенсировать НДС. Это же ненормально, когда ты выкидываешь — и тебе компенсируется, а передаёшь людям — ты должен заплатить. Это техническая ошибка, её надо исправить. Об этом почему-то, к сожалению, сегодня Государственная дума не думает", — резюмировал он.