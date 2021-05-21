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Уничтожить дешевле, чем отдать: лидер волонтёрского движения объяснил, что мешает развитию фудшеринга в России

По словам гостя шоу "Дайте сказать" Артёма Метелева, в нашей стране ежегодно выбрасывается 17 млн тонн продуктов. А их можно было бы отдать нуждающимся.

21 мая, 15:37

Лидер волонтёрского движения объяснил, что мешает развитию фудшеринга в России.

Видео © LIFE

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев считает необходимым развивать движение фудшеринга в нашей стране. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать". Идея проекта заключается в спасении еды от утилизации и сохранении ресурсов нашей планеты во имя борьбы с перепотреблением.

"Я прошёлся по Арбату, там 15–20 ресторанов. Я говорю: "У вас есть еда? Я представляю проект фудшеринга, могли бы вы нам дать еду?" Они говорят: "Нет". Я говорю: "Почему?" Они говорят: "Вчера её выкинули". Я говорю: "Много выкинули?" — "Да, достаточно много нормальной еды". 17 миллионов тонн у нас уничтожается, но в то же время у нас почти 20 миллионов бедных, 400 тысяч семей, которым не хватает денег на еду (данные Росстата)", рассуждает Метелев.

По словам гостя шоу "Дайте сказать", это происходит потому, что компаниям, магазинам и ресторанам выгоднее бесплатно уничтожить еду, чем передать её на благотворительность и заплатить с этого 20% НДС.

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"Помогли бы изменения в Налоговый кодекс, чтобы рестораны, магазины и производители могли себе компенсировать НДС. Это же ненормально, когда ты выкидываешь — и тебе компенсируется, а передаёшь людям — ты должен заплатить. Это техническая ошибка, её надо исправить. Об этом почему-то, к сожалению, сегодня Государственная дума не думает", — резюмировал он.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать" волонтёрский лидер Артём Метелев развеял все мифы о волонтёрском движении в нашей стране и рассказал, зачем хочет баллотироваться в Госдуму. Смотрите по ссылке.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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