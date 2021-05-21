Переезд отменяется: "Локомотив" в следующем сезоне будет играть в Черкизове
При этом судьба нынешней арены будет решаться с учётом требований и идей клуба и его болельщиков.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Московский "Локомотив" в следующем сезоне продолжит играть на домашнем стадионе "РЖД-арена", несмотря на слухи о переезде в "Лужники". Об этом в ходе встречи с болельщиками заявил председатель совета директоров красно-зелёных Александр Плутник.
"Переезжаем ли мы в "Лужники"? Товарищи, мы остаёмся в Черкизове. Следующий сезон мы играем у нас, других планов у нас не было", — заявил Плутник.
При этом дальнейшая судьба "РЖД-арены" будет зависеть от требований и идей, которые будут предложены клубу, в том числе и фанатами. Однако возможен и вариант со строительством новой арены.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" со следующего сезона будет играть на стадионе "Лужники" из-за необходимости реконструировать "РЖД-арену". Также активно обсуждались слухи о возможном сносе арены в Черкизове и строительстве новой для красно-зелёных.
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