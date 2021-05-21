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Переезд отменяется: "Локомотив" в следующем сезоне будет играть в Черкизове

При этом судьба нынешней арены будет решаться с учётом требований и идей клуба и его болельщиков.

21 мая, 15:57
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Московский "Локомотив" в следующем сезоне продолжит играть на домашнем стадионе "РЖД-арена", несмотря на слухи о переезде в "Лужники". Об этом в ходе встречи с болельщиками заявил председатель совета директоров красно-зелёных Александр Плутник.

"Переезжаем ли мы в "Лужники"? Товарищи, мы остаёмся в Черкизове. Следующий сезон мы играем у нас, других планов у нас не было", — заявил Плутник.

При этом дальнейшая судьба "РЖД-арены" будет зависеть от требований и идей, которые будут предложены клубу, в том числе и фанатами. Однако возможен и вариант со строительством новой арены.

СМИ: "Локомотив" может переехать в "Лужники", а стадион в Черкизове снесут

СМИ: "Локомотив" может переехать в "Лужники", а стадион в Черкизове снесут

Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" со следующего сезона будет играть на стадионе "Лужники" из-за необходимости реконструировать "РЖД-арену". Также активно обсуждались слухи о возможном сносе арены в Черкизове и строительстве новой для красно-зелёных.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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