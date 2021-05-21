В Нижнем Новгороде суд арестовал похитителя шестилетнего мальчика. Видео © LIFE

В Нижнем Новгороде суд арестовал мужчину, который похитил шестилетнего мальчика с детской площадки и собирался жить с ним "как с сыном" в деревне. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй о незаконном лишении свободы в отношении несовершеннолетнего", — уточнили в ведомстве.