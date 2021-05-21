Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Нижнем Новгороде суд арестовал похитителя шестилетнего мальчика

В ходе допроса мужчина дал признательные показания, подробно рассказав правоохранителям обстоятельства преступления. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

21 мая, 17:23

В Нижнем Новгороде суд арестовал похитителя шестилетнего мальчика. Видео © LIFE

В Нижнем Новгороде суд арестовал мужчину, который похитил шестилетнего мальчика с детской площадки и собирался жить с ним "как с сыном" в деревне. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй о незаконном лишении свободы в отношении несовершеннолетнего", — уточнили в ведомстве.

Нижегородский похититель с помощью собаки "выманил" ребёнка с детской площадки

Нижегородский похититель с помощью собаки "выманил" ребёнка с детской площадки

В распоряжении Лайфа оказались кадры из зала суда. Однако на какие-либо вопросы журналистов похититель отвечать не стал. Он лишь сказал, что во всём разберётся следствие. Отмечается, что в ходе допроса мужчина дал признательные показания, подробно рассказав правоохранителям обстоятельства преступления. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. За решёткой обвиняемый пробудет по меньшей мере один месяц и 25 суток.

Как ранее сообщал Лайф, шестилетний мальчик пропал 17 мая с детской площадки в одном из дворов в Нижнем Новгороде. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной. Пропавшего малыша и его "похитителя" обнаружили во втором часу ночи в ста километрах от места исчезновения. О похитителе известно, что он не имеет постоянного места жительства. В апреле он решил выдвинуться из Казани в Москву, но задержался в Нижнем Новгороде. Полицейским мужчина пояснил, что хотел погулять с мальчиком, а затем увезти его в деревню и жить там вместе с ним как с сыном.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Нижегородский похититель с помощью собаки "выманил" ребёнка с детской площадки

19 мая, 18:07

"Это катастрофа!": Цискаридзе раскритиковал подростков за увлечение "Тиктоком"

сегодня в 15:19

Семьям погибших в коллекторе под Таганрогом выплатят по миллиону рублей

сегодня в 17:37

Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla

сегодня в 17:41

В Самарской области пенсионер попытался сжечь сотрудников почты и умер

сегодня в 17:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1