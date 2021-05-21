В Нижнем Новгороде суд арестовал похитителя шестилетнего мальчика
В ходе допроса мужчина дал признательные показания, подробно рассказав правоохранителям обстоятельства преступления. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.
В Нижнем Новгороде суд арестовал похитителя шестилетнего мальчика. Видео © LIFE
В Нижнем Новгороде суд арестовал мужчину, который похитил шестилетнего мальчика с детской площадки и собирался жить с ним "как с сыном" в деревне. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
"Судом удовлетворено ходатайство следственных органов СК России по Нижегородской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй о незаконном лишении свободы в отношении несовершеннолетнего", — уточнили в ведомстве.
В распоряжении Лайфа оказались кадры из зала суда. Однако на какие-либо вопросы журналистов похититель отвечать не стал. Он лишь сказал, что во всём разберётся следствие. Отмечается, что в ходе допроса мужчина дал признательные показания, подробно рассказав правоохранителям обстоятельства преступления. На данный момент расследование уголовного дела продолжается. За решёткой обвиняемый пробудет по меньшей мере один месяц и 25 суток.
Как ранее сообщал Лайф, шестилетний мальчик пропал 17 мая с детской площадки в одном из дворов в Нижнем Новгороде. Камеры засняли его перед исчезновением вместе с неким мужчиной. Пропавшего малыша и его "похитителя" обнаружили во втором часу ночи в ста километрах от места исчезновения. О похитителе известно, что он не имеет постоянного места жительства. В апреле он решил выдвинуться из Казани в Москву, но задержался в Нижнем Новгороде. Полицейским мужчина пояснил, что хотел погулять с мальчиком, а затем увезти его в деревню и жить там вместе с ним как с сыном.
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