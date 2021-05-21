Не прошло трёх недель: жена Федуна выходит из совета директоров "Спартака"

"Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака". Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом", — заявила Салихова.