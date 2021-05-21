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Не прошло трёх недель: жена Федуна выходит из совета директоров "Спартака"

По её словам, сейчас она не видит смысла в своём нахождении в оперативном управлении клубом.

21 мая, 17:16
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объявила, что выходит из совета директоров клуба из-за несогласия по ряду вопросов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В Сеть слили информацию о трансферных планах "Спартака"

В Сеть слили информацию о трансферных планах "Спартака"

"Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака". Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом", — заявила Салихова.

Жена Федуна официально вошла в совет директоров "Спартака"

Жена Федуна официально вошла в совет директоров "Спартака"

Теперь она будет заниматься лишь фондом "Спартак — детям". Отметим, что, по информации ряда СМИ, новым наставником красно-белых будет португалец Руй Витория. Добавим, что Салихова вошла в совет директоров "Спартака" 3 мая.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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