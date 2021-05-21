Не прошло трёх недель: жена Федуна выходит из совета директоров "Спартака"
По её словам, сейчас она не видит смысла в своём нахождении в оперативном управлении клубом.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова объявила, что выходит из совета директоров клуба из-за несогласия по ряду вопросов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров "Спартака". Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом", — заявила Салихова.
Теперь она будет заниматься лишь фондом "Спартак — детям". Отметим, что, по информации ряда СМИ, новым наставником красно-белых будет португалец Руй Витория. Добавим, что Салихова вошла в совет директоров "Спартака" 3 мая.
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