В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу на пробежке, затащив в кусты и пригрозив ножом

В подмосковной Балашихе неизвестный напал с ножом на девочку-подростка и изнасиловал её. О произошедшем полицейским рассказал отец десятиклассницы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в минувший четверг, 20 мая. 17-летняя девушка отправилась на утреннюю пробежку к Мазуринскому озеру. Отмечается, что в последнее время школьница много времени посвящала спорту, чтобы к лету привести фигуру в порядок. В лесополосе десятиклассницу поджидал насильник с ножом. Неизвестный накинулся на девушку и затащил в кусты.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят различные экспертизы. В частности, со слов школьницы был составлен фоторобот преступника. Пока поиски злоумышленника не увенчались успехом. Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.