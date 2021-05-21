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В Подмосковье неизвестный изнасиловал школьницу на пробежке, затащив в кусты и пригрозив ножом

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят различные экспертизы. В частности, со слов школьницы был составлен фоторобот преступника.

21 мая, 17:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В подмосковной Балашихе неизвестный напал с ножом на девочку-подростка и изнасиловал её. О произошедшем полицейским рассказал отец десятиклассницы. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в минувший четверг, 20 мая. 17-летняя девушка отправилась на утреннюю пробежку к Мазуринскому озеру. Отмечается, что в последнее время школьница много времени посвящала спорту, чтобы к лету привести фигуру в порядок. В лесополосе десятиклассницу поджидал насильник с ножом. Неизвестный накинулся на девушку и затащил в кусты.

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Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят различные экспертизы. В частности, со слов школьницы был составлен фоторобот преступника. Пока поиски злоумышленника не увенчались успехом. Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, что на Урале 12-летнего школьника обвинили в изнасиловании 9-летней девочки на глазах у братьев. По данным СМИ, виновник находится под домашним арестом. Однако уголовная ответственность ему не грозит по причине малого возраста.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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