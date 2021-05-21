Врачи ампутировали пожилому пациенту не ту ногу, а ошибку заметили лишь спустя несколько дней

В австрийской клинике пожилому пациенту ампутировали не ту ногу — вместо левой конечности удалили правую. Об этом сообщает издание Heute.

Отмечается, что сам пациент изначально не заметил ошибки из-за своего состояния, а медики обнаружили её только спустя четыре дня во время очередной перевязки. Операция прошла 18 мая. В заявлении клиники отмечается, что мужчина страдает многими болезнями.

Как передаёт издание, перед хирургическим вмешательством лечащий врач пенсионера пометил ступню на нужной ноге стрелкой. Он пытался уточнить у пациента заранее, на какой именно конечности делать операцию, но речь 82-летнего мужчины была ограниченна. Хирургическое вмешательство было решено провести.

"Мы должны выяснить, как могла произойти эта ошибка. Я хотел бы публично извиниться", — заявил представитель клиники на пресс-конференции.

Пострадавшему пациенту была предложена психологическая помощь, ему предстоит перенести ещё одну операцию по удалению конечности — от середины бедра, однако пока согласие мужчины не получено. В настоящее время лечащий врач не дежурит по собственному желанию. Больница также подала жалобу в прокуратуру.