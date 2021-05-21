Дуров удалился из Facebook
В прошлом году бизнесмен обвинил соцсеть в продвижении рекламы мошеннических схем, которые запускаются от его имени. Что именно стало причиной удаления профиля, неизвестно.
Павел Дуров. Фото © Instagram / durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook. Отмечается, что сам предприниматель никак не прокомментировал такое решение. Когда именно он удалил свой профиль, также неизвестно.
В то же время страничка Дурова в Instagram, который также принадлежит Facebook, по-прежнему доступна пользователям.
К слову, в прошлом году Павел Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошеннических схем, которые запускаются от его имени. Бизнесмен отметил, что подобные разводы получают одобрение от модераторов соцсетей и имеют официальный статус рекламы, тем самым вводя пользователей в заблуждение. Тогда Дуров потребовал, чтобы компания стала ответственно относиться к собственной рекламной платформе и возместила своим пользователям нанесённый ущерб.
Комментариев: 0