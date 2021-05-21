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Дуров удалился из Facebook

В прошлом году бизнесмен обвинил соцсеть в продвижении рекламы мошеннических схем, которые запускаются от его имени. Что именно стало причиной удаления профиля, неизвестно.

21 мая, 16:44
<p>Павел Дуров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BVm0DM5FKBH/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">durov</a></p>

Павел Дуров. Фото © Instagram / durov

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook. Отмечается, что сам предприниматель никак не прокомментировал такое решение. Когда именно он удалил свой профиль, также неизвестно.

В то же время страничка Дурова в Instagram, который также принадлежит Facebook, по-прежнему доступна пользователям.

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К слову, в прошлом году Павел Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошеннических схем, которые запускаются от его имени. Бизнесмен отметил, что подобные разводы получают одобрение от модераторов соцсетей и имеют официальный статус рекламы, тем самым вводя пользователей в заблуждение. Тогда Дуров потребовал, чтобы компания стала ответственно относиться к собственной рекламной платформе и возместила своим пользователям нанесённый ущерб.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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