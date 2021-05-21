Дуров удалился из Facebook

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook. Отмечается, что сам предприниматель никак не прокомментировал такое решение. Когда именно он удалил свой профиль, также неизвестно.

В то же время страничка Дурова в Instagram, который также принадлежит Facebook, по-прежнему доступна пользователям.