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Число просмотров трансляции марафона "Новое знание" превысило 12 млн

Сегодня, во второй день марафона, в числе спикеров были Илон Маск, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Машков, Cергей Собянин и многие другие.

21 мая, 16:16
<p>Фото ©<a href="https://photo.marathon.znanierussia.ru/moscow/detail.php?day=1&section=7#8" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Официальный сайт марафона "Новое Знание" </a></p>

Фото © Официальный сайт марафона "Новое Знание"

Онлайн-трансляции марафона "Новое знание" за два дня собрали более 12 млн просмотров. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

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"У нас заканчивается второй день марафона "Новое знание". Мне дали последние цифры, похоже, уже больше 12 млн просмотров за двое суток", — проинформировал он.

Сегодня, во второй день марафона, в числе спикеров были Илон Маск, который объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через 50 лет; Дмитрий Песков с лекцией, посвящённой борьбе с фейк-ньюс; Сергей Собянин с рассказом о клинических испытаниях вакцины от коронавируса и московском транспорте и многие другие.

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Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".

Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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