Число просмотров трансляции марафона "Новое знание" превысило 12 млн
Сегодня, во второй день марафона, в числе спикеров были Илон Маск, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Машков, Cергей Собянин и многие другие.
Онлайн-трансляции марафона "Новое знание" за два дня собрали более 12 млн просмотров. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"У нас заканчивается второй день марафона "Новое знание". Мне дали последние цифры, похоже, уже больше 12 млн просмотров за двое суток", — проинформировал он.
Сегодня, во второй день марафона, в числе спикеров были Илон Маск, который объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через 50 лет; Дмитрий Песков с лекцией, посвящённой борьбе с фейк-ньюс; Сергей Собянин с рассказом о клинических испытаниях вакцины от коронавируса и московском транспорте и многие другие.
Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".
Развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".
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