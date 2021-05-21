Число просмотров трансляции марафона "Новое знание" превысило 12 млн

Онлайн-трансляции марафона "Новое знание" за два дня собрали более 12 млн просмотров. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас заканчивается второй день марафона "Новое знание". Мне дали последние цифры, похоже, уже больше 12 млн просмотров за двое суток", — проинформировал он.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".