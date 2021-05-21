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ЦБ ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом

Меры могут быть расширены в случае сохранения ускоренного роста цен на недвижимость.

21 мая, 16:15
<p>Фото © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Фото © ТАСС / Семён Лиходеев

Банк России объявил, что с 1 августа ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Совет директоров Центробанка принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением кредит/залог от 80 до 85%. Новые значения составят от 50 до 100 процентных пунктов и будут зависеть от значения показателя долговой нагрузки заёмщика.

В случае повышения долговой нагрузки и сохранения ускоренного роста цен на недвижимость может быть рассмотрен вопрос о расширении мер, отметили в ЦБ.

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Эксперт рассказал, как повышение Центробанком ставки отразится на ипотеке

Правительство ранее объявило, что рассматривает вопрос продления льготной ипотеки для новостроек. В середине 2021 года программа завершается.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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