ЦБ ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом
Меры могут быть расширены в случае сохранения ускоренного роста цен на недвижимость.
Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
Банк России объявил, что с 1 августа ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
Совет директоров Центробанка принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением кредит/залог от 80 до 85%. Новые значения составят от 50 до 100 процентных пунктов и будут зависеть от значения показателя долговой нагрузки заёмщика.
В случае повышения долговой нагрузки и сохранения ускоренного роста цен на недвижимость может быть рассмотрен вопрос о расширении мер, отметили в ЦБ.
Правительство ранее объявило, что рассматривает вопрос продления льготной ипотеки для новостроек. В середине 2021 года программа завершается.
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