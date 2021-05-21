ЦБ ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом

Банк России объявил, что с 1 августа ужесточит регулирование по ипотеке с низким первоначальным взносом. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Совет директоров Центробанка принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением кредит/залог от 80 до 85%. Новые значения составят от 50 до 100 процентных пунктов и будут зависеть от значения показателя долговой нагрузки заёмщика.

В случае повышения долговой нагрузки и сохранения ускоренного роста цен на недвижимость может быть рассмотрен вопрос о расширении мер, отметили в ЦБ.