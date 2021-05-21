Зеленский на три года продлил санкции против российских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении персональных специальных экономических и других санкций. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в сообщении.

Под ограничения подпали российские средства массовой информации, в том числе телекомпания НТВ, холдинг ВГТРК, телеканал "Звезда", ТНТ, МИА "Россия сегодня", куда в том числе входят издания Sputnik и РИА "Новости", ОТР и другие. Санкции также ввели против крымских СМИ и электронной системы расчётов WebMoney. Отметим, что эти ограничения действуют в течение трёх лет.

А ограничения, которые вводятся против главы Крыма Сергея Аксёнова, главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника, а также против ресурсов этих регионов, включая правительственные, будут действовать бессрочно, отмечается в приложении к указу. Из физических лиц под санкции подпали граждане различных государств, в том числе Грузии и Армении.