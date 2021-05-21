Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Лидер волонтёрского движения Артём Метелев: К бездомным животным сегодня отношение как к игрушке

Гость шоу "Дайте сказать"предлагает ввести штрафы для тех, кто выбрасывает собак и кошек на улицу, а для желающих передать домашних любимцев в приют — специальную пошлину.

21 мая, 16:05

Лидер волонтёрского движения Артём Метелев: К бездомным животным сегодня отношение как к игрушке. Видео © LIFE

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев назвал ситуацию с приютами для бездомных животных отвратительной. Заявление прозвучало в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По его словам, отношение к собакам и кошкам порой напоминает отношение к игрушке — можно взять и выкинуть, никто и не заметит.

Уничтожить дешевле, чем отдать: лидер волонтёрского движения объяснил, что мешает развитию фудшеринга в России

Уничтожить дешевле, чем отдать: лидер волонтёрского движения объяснил, что мешает развитию фудшеринга в России

"Приютов, во-первых, в стране практически нет. Во-вторых, они недофинансированные, нет типовых архитектурных решений стандартных — строят абы как. К бездомным животным сегодня отношение как к игрушке — можно взять и выкинуть, никто не заметит, это же игрушка. Нет отношения, что это жизнь", — рассуждает гость нашего эфира.

Чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, Метелев считает необходимым ввести штрафы для тех, кто выбрасывает животных на улицу, а для желающих передать кошку или собаку в приют предлагает ввести специальную пошлину. Деньги должны пойти на содержание этого приюта.

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России предложил поднять стипендии для отличников до уровня МРОТ

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России предложил поднять стипендии для отличников до уровня МРОТ

В новом выпуске шоу "Дайте сказать" волонтёрский лидер Артём Метелев развеял все мифы о волонтёрском движении в нашей стране и рассказал, зачем хочет баллотироваться в Госдуму. Смотрите по ссылке.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Уничтожить дешевле, чем отдать: лидер волонтёрского движения объяснил, что мешает развитию фудшеринга в России

сегодня в 15:37

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России предложил поднять стипендии для отличников до уровня МРОТ

сегодня в 14:43

Число просмотров трансляции марафона "Новое знание" превысило 12 млн

сегодня в 16:16

Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla

сегодня в 17:41

Семьям погибших в коллекторе под Таганрогом выплатят по миллиону рублей

сегодня в 17:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1