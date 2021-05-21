Лидер волонтёрского движения Артём Метелев: К бездомным животным сегодня отношение как к игрушке. Видео © LIFE

Председатель совета Ассоциации волонтёрских центров России Артём Метелев назвал ситуацию с приютами для бездомных животных отвратительной. Заявление прозвучало в новом выпуске шоу "Дайте сказать". По его словам, отношение к собакам и кошкам порой напоминает отношение к игрушке — можно взять и выкинуть, никто и не заметит.

"Приютов, во-первых, в стране практически нет. Во-вторых, они недофинансированные, нет типовых архитектурных решений стандартных — строят абы как. К бездомным животным сегодня отношение как к игрушке — можно взять и выкинуть, никто не заметит, это же игрушка. Нет отношения, что это жизнь", — рассуждает гость нашего эфира.

Чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, Метелев считает необходимым ввести штрафы для тех, кто выбрасывает животных на улицу, а для желающих передать кошку или собаку в приют предлагает ввести специальную пошлину. Деньги должны пойти на содержание этого приюта.