"Настоящий мужик!" Болгары оценили обещание Путина "выбить зубы" желающим покуситься на богатства РФ

Читатели болгарского портала Dir оценили обещание президента РФ Владимира Путина жёстко ответить на любые попытки покуситься на территорию и богатства России.

Накануне российский лидер в ходе заседания организационного комитета "Победа" заявил, что РФ периодически сталкивается с попытками что-то от неё "откусить". Президент пообещал, что в ответ на подобные посягательства "Москва выбьет зубы всем, кто попробует это сделать".

Болгары отнеслись к словам Путина по-разному. Так, некоторым из них они показались слишком резкими, другие же сочли его высказывания крайне эффективными в том случае, если речь идёт о политике.

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В то же время пользователь под ником "Российский зять" посчитал заявление президента грубоватым. Но, "с другой стороны, формулировка лаконична и, что самое главное, понятна ковбоям", отметил он. А ещё один читатель напомнил о примере из истории — "выбитых зубах Наполеона и Гитлера".

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Точно сказано. Всё по существу. Аппетиты к России велики, что и объясняет всё, что мы против неё видим и слышим LeGrandTulup

Другой комментатор обратил внимание на то, что Наполеон и Гитлер в своё время нападали на Россию именно из-за её богатств. И сейчас происходит то же самое, констатировал он.

"Русские официально заявили, что больше не потерпят западной чепухи! Об этом Путин заявил чётко, спокойно, но решительно", — написал один из болгарских читателей и выразил надежду на то, что когда-нибудь РФ вновь станет самым близким государством для его страны.

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