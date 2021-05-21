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"Настоящий мужик!" Болгары оценили обещание Путина "выбить зубы" желающим покуситься на богатства РФ

Некоторые сочли слова президента резкими. Другим же они показались эффективными, если речь идёт о политике.

21 мая, 16:40
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Читатели болгарского портала Dir оценили обещание президента РФ Владимира Путина жёстко ответить на любые попытки покуситься на территорию и богатства России.

Накануне российский лидер в ходе заседания организационного комитета "Победа" заявил, что РФ периодически сталкивается с попытками что-то от неё "откусить". Президент пообещал, что в ответ на подобные посягательства "Москва выбьет зубы всем, кто попробует это сделать".

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Болгары отнеслись к словам Путина по-разному. Так, некоторым из них они показались слишком резкими, другие же сочли его высказывания крайне эффективными в том случае, если речь идёт о политике.

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Иван

В то же время пользователь под ником "Российский зять" посчитал заявление президента грубоватым. Но, "с другой стороны, формулировка лаконична и, что самое главное, понятна ковбоям", отметил он. А ещё один читатель напомнил о примере из истории — "выбитых зубах Наполеона и Гитлера".

Путин возродил Россию! Нам это может не нравиться, ведь мы же "враги", но он настоящий мужик и никогда не предаст интересы своей родины, в отличие от правителей других стран!

Нерусофил

Точно сказано. Всё по существу. Аппетиты к России велики, что и объясняет всё, что мы против неё видим и слышим

LeGrandTulup

Другой комментатор обратил внимание на то, что Наполеон и Гитлер в своё время нападали на Россию именно из-за её богатств. И сейчас происходит то же самое, констатировал он.

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"Русские официально заявили, что больше не потерпят западной чепухи! Об этом Путин заявил чётко, спокойно, но решительно", — написал один из болгарских читателей и выразил надежду на то, что когда-нибудь РФ вновь станет самым близким государством для его страны.

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ха-ха-ха

А ещё Лайф писал, что Путин заявил об участившихся попытках оболгать историю ради сдерживания России. Бить по истории пытаются как русофобы, так и нечистоплотные политики, отметил глава государства.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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