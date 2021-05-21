В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до середины июля
За последние сутки в Северной столице было выявлено 815 новых пациентов с ковидом.
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В Санкт-Петербурге в связи с обстановкой вокруг коронавируса ограничения на проведение публичных мероприятий продлеваются ещё на полтора месяца — до 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства Северной столицы внёс губернатор региона Александр Беглов.
"Ранее введённые по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля", — указано в документе.
Отметим, что темпы заражения в Северной столице увеличились почти на 30% по сравнению с прошлой неделей. По данным за 21 мая, в городе выявили 815 новых пациентов с ковидом. Так, недавно было принято решение вновь открыть дополнительные 459 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что к осени в России должны будут снять большую часть ковидных ограничений.
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