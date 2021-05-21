В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до середины июля

В Санкт-Петербурге в связи с обстановкой вокруг коронавируса ограничения на проведение публичных мероприятий продлеваются ещё на полтора месяца — до 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства Северной столицы внёс губернатор региона Александр Беглов.

"Ранее введённые по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля", — указано в документе.

Отметим, что темпы заражения в Северной столице увеличились почти на 30% по сравнению с прошлой неделей. По данным за 21 мая, в городе выявили 815 новых пациентов с ковидом. Так, недавно было принято решение вновь открыть дополнительные 459 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.