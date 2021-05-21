Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Сооснователь Apple заявил, что компьютеры не стимулируют к учёбе сильнее книг

Однако разработчик отметил, что к каждому ученику нужен индивидуальный подход и в этом вопросе как раз могут помочь компьютерные технологии.

21 мая, 16:50

Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что компьютеры не стимулируют к учёбе больше, чем книги. Видео © LIFE

Современное образование не превзошло образование прошлого, так как компьютеры не мотивируют к учёбе сильнее, чем печатные учебники. Такое мнение высказал изобретатель и соучредитель компании Apple Стив Возняк, выступая перед участниками марафона "Новое знание".

"Я не думаю, что сейчас образование становится лучше, чем тогда [в прошлом]. Компьютеры в школах превратились в современные учебники, <…> но, честно говоря, я не могу сказать, что они больше стимулируют к учёбе, чем книги", — сказал Возняк.

В Кремле не исключают встречи Владимира Путина и Илона Маска

В Кремле не исключают встречи Владимира Путина и Илона Маска

Предприниматель отметил, что к каждому ученику нужен индивидуальный подход и в этом вопросе могут помочь компьютерные технологии. По мнению Возняка, было бы здорово, если бы учителей заменили компьютеры.

"Я бы хотел, чтобы общались больше не с технологиями для решения наших проблем, а чтобы наши проблемы решались людьми", — отметил при этом соучредитель Apple.

Tesla, Марс, Циолковский и инопланетяне: главные цитаты Илона Маска с марафона "Новое знание"

Tesla, Марс, Циолковский и инопланетяне: главные цитаты Илона Маска с марафона "Новое знание"

Напомним, сегодня, во второй день марафона "Новое знание", в числе спикеров были Илон Маск, который объявил о скором выходе Tesla на российский рынок и пофантазировал о том, каким будет будущее через 50 лет; Дмитрий Песков с лекцией, посвящённой борьбе с фейк-ньюс; Сергей Собянин с рассказом о клинических испытаниях вакцины от коронавируса и московском транспорте и многие другие.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".

Число просмотров трансляции марафона "Новое знание" превысило 12 млн

Число просмотров трансляции марафона "Новое знание" превысило 12 млн

Развитие общества "Знание" инициировал в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Необычные форматы и зарубежные гости: Максим Древаль рассказал о сюрпризах марафона "Новое знание"

17 мая, 16:58

Мать ученика пермского лицея — о нападении на учительницу: Как отправлять ребёнка в школу и чувствовать, что он в безопасности?

сегодня в 13:26

Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla

сегодня в 17:41

Семьям погибших в коллекторе под Таганрогом выплатят по миллиону рублей

сегодня в 17:37

В Самарской области пенсионер попытался сжечь сотрудников почты и умер

сегодня в 17:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1