Сооснователь Apple заявил, что компьютеры не стимулируют к учёбе сильнее книг

Сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что компьютеры не стимулируют к учёбе больше, чем книги. Видео © LIFE

Современное образование не превзошло образование прошлого, так как компьютеры не мотивируют к учёбе сильнее, чем печатные учебники. Такое мнение высказал изобретатель и соучредитель компании Apple Стив Возняк, выступая перед участниками марафона "Новое знание".

"Я не думаю, что сейчас образование становится лучше, чем тогда [в прошлом]. Компьютеры в школах превратились в современные учебники, <…> но, честно говоря, я не могу сказать, что они больше стимулируют к учёбе, чем книги", — сказал Возняк.

Предприниматель отметил, что к каждому ученику нужен индивидуальный подход и в этом вопросе могут помочь компьютерные технологии. По мнению Возняка, было бы здорово, если бы учителей заменили компьютеры.

"Я бы хотел, чтобы общались больше не с технологиями для решения наших проблем, а чтобы наши проблемы решались людьми", — отметил при этом соучредитель Apple.

Как уже сообщал Лайф, трёхдневный марафон "Новое знание" проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Все мероприятия транслируются онлайн на сайте "Знания".