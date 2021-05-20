Массажисту из Краснодарского края дали 12 лет за педофилию, когда мама мальчика заглянула за ширму

По результатам заседания Белореченский районный суд Краснодарского края наконец вынес решение по делу массажиста Сергею Марину, которого обвинили в педофилии. Судья приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Сам Марин и его адвокат Алексей Аванесян не согласны с таким вердиктом, поэтому собираются его оспорить. Также правозащитник планирует составить заявление в СК РФ по факту вынесения заведомо неправосудного приговора.

Фото © Facebook / Алексей Аванесян

Резонансная ситуация случилась ещё в феврале прошлого года. На сеанс домашнего логопедического массажа к Марину записалась женщина с пятилетним ребёнком. Мужчина увёл мальчика за ширму и положил на кушетку, пока мама находилась в той же комнате. Женщина услышала подозрительные слова массажиста "Вытащи язык, открой рот пошире", а затем странные звуки от своего сына, пишет "Коммерсант".

Фото © Facebook / Алексей Аванесян

Она кинулась за ширму и увидела, как Марин будто бы пытается изнасиловать её ребёнка и уже оголил свой половой орган. Мама схватила сына, выскочила из квартиры и вызвала полицию, которая приехала спустя 15 минут. Массажиста арестовали и возбудили уголовное дело, во время работы над которым Марин просидел в СИЗО целый год. По его словам, он как обычно проводил массаж ротовой полости ребёнка и надавил ему на язык, из-за этого сработал рвотный рефлекс — причина странных звуков.

Фото © Facebook / Алексей Аванесян

А что касается оголённого полового органа, так, по словам адвоката, женщина, торопясь, приняла за него силиконовую баночку, которую Марин обычно надевал на пальцы, чтобы избежать нежелательных укусов. Она была телесного цвета и действительно вызывала определённые ассоциации. Следователи обнаружили на этих баночках снаружи слюну, а внутри — клетки эпителия Марина. Однако женщина на суде утверждала, что ничего подобного в кабинете не видела и точно смогла бы отличить банку от чего бы то ни было.

Фото © Facebook / Алексей Аванесян