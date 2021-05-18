В Ивановской области следователи нашли группу педофилов, жертвами которых становились сироты

В ходе расследования дела бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счётной палаты РФ Михаила Меня были обнаружены двое мужчин, которых обвинили в педофильских наклонностях, пишет "Рен-ТВ". Одним из них назвали бывшего директора Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей-сирот и соучредителя летнего лагеря "Улыбка" Александра Цымбалюка. Правоохранители нашли молодых людей, которым десять лет назад якобы не повезло стать подопечными мужчины, и те им всё подтвердили.

Александр Цымбалюк. Фото © Соцсети

Он меня мацал. Говорил, что ничего страшного и это нормально. Я стеснялся. В основном это проявлялось, когда он выпивший был. Он часто стал употреблять после гибели жены. До этого тоже было, но не так заметно. Он говорил, что это жизнь. Говорил, что никто не узнает, главное, чтобы я никому не рассказывал. Я всегда думал, что странный у нас какой-то директор Пострадавший парень

Парень объяснил, что директор запугивал его, требуя никому ничего не рассказывать, но сироте и не к кому было обращаться. По его словам, Цымбалюк постоянно приходил к нему в комнату и трогал его, приглашал к себе "выпить", и парню приходилось соглашаться, ведь у него не было выбора. От похожего обращения страдали и остальные дети. Например, его соседа по комнате якобы часто по ночам вызывали в кабинет директора. Тот долго не раскрывал друзьям причину, но потом признался, что Цымбалюк домогался и его.

Пострадавший парень. Фото © Рен ТВ

По предварительным данным, бывший директор школы-интерната не только растлевал детей сам, но и давал их в аренду своим приятелям. Мальчики и девочки ездили на дачу к Николаю Бухонину, бывшему замдиректора местной музыкальной школы. Там они работали на участке за мороженое и деньги, но вечером в интернат возвращались не все. Одна девушка рассказала, что, когда ей было 13, Бухонин якобы её неоднократно насиловал. Она даже забеременела от него, но позже у неё случился выкидыш.

Пострадавшая девушка. Фото © Рен ТВ