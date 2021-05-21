Под Мурманском во время учений погибло два сотрудника Росгвардии
Их родственникам окажут всю необходимую помощь. На месте трагедии работают следователи.
Фото © ТАСС / Таисия Воронцова
Два сотрудника специального отряда быстрого реагирования Росгвардии погибли во время тренировочных занятий в Мурманской области. Об этом сообщило РИА "Новости".
"Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБРа управления Росгвардии по Мурманской области", — заявили в пресс-службе ведомства.
Родственникам погибших будет оказана помощь. Следователи и сотрудники Росгвардии начали проверку по факту случившегося.
В апреле в Нижнем Новгороде сотрудник охранной фирмы случайно застрелил своего коллегу. Трагедия произошла во время тренировочного отражения грабежа.
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