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Под Мурманском во время учений погибло два сотрудника Росгвардии

Их родственникам окажут всю необходимую помощь. На месте трагедии работают следователи.

21 мая, 17:19
<p>Фото © ТАСС / Таисия Воронцова</p>

Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

Два сотрудника специального отряда быстрого реагирования Росгвардии погибли во время тренировочных занятий в Мурманской области. Об этом сообщило РИА "Новости".

"Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБРа управления Росгвардии по Мурманской области", — заявили в пресс-службе ведомства.

Родственникам погибших будет оказана помощь. Следователи и сотрудники Росгвардии начали проверку по факту случившегося.

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В апреле в Нижнем Новгороде сотрудник охранной фирмы случайно застрелил своего коллегу. Трагедия произошла во время тренировочного отражения грабежа.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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