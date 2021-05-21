В Самарской области пенсионер попытался сжечь сотрудников почты и умер
Мужчина страдал депрессией и передвигался на костылях. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
Фото © ТАСС / Коротченко Максим
В Самарской области 75-летний пенсионер устроил пожар в почтовом отделении города Кинеля в попытке сжечь сотрудников, а в итоге умер сам от полученных ран. Больше никто не пострадал, сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.
Отмечается, что накануне днём пенсионер пришёл в почтовое отделение, прикрыл за собой дверь и пожелал сотрудникам "сдохнуть". После он бросил на пол подожжённую пластиковую бутылку.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Больше никто из присутствующих не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать.
Выяснилось, что пенсионер пребывал в депрессивном состоянии. Он долгое время болел. В частности, из-за перелома шейки бедра ему приходилось передвигаться на костылях. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники УМВД РФ по региону.
А в Калининграде 68-летний пенсионер пришёл свататься к 70-летней невесте и избил её стулом. Во время застолья будущие супруги не сошлись во мнениях по поводу совместной жизни и начали спорить. Женщина не растерялась и позвала на помощь 25-летнего ранее судимого сына. Парень избил несостоявшегося отчима и сломал ему рёбра.
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