В Самарской области пенсионер попытался сжечь сотрудников почты и умер

В Самарской области 75-летний пенсионер устроил пожар в почтовом отделении города Кинеля в попытке сжечь сотрудников, а в итоге умер сам от полученных ран. Больше никто не пострадал, сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.

Отмечается, что накануне днём пенсионер пришёл в почтовое отделение, прикрыл за собой дверь и пожелал сотрудникам "сдохнуть". После он бросил на пол подожжённую пластиковую бутылку.



От полученных травм мужчина скончался на месте. Больше никто из присутствующих не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать.

Выяснилось, что пенсионер пребывал в депрессивном состоянии. Он долгое время болел. В частности, из-за перелома шейки бедра ему приходилось передвигаться на костылях. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники УМВД РФ по региону.