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В Самарской области пенсионер попытался сжечь сотрудников почты и умер

Мужчина страдал депрессией и передвигался на костылях. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

21 мая, 17:31
<p>Фото © ТАСС / Коротченко Максим</p>

Фото © ТАСС / Коротченко Максим

В Самарской области 75-летний пенсионер устроил пожар в почтовом отделении города Кинеля в попытке сжечь сотрудников, а в итоге умер сам от полученных ран. Больше никто не пострадал, сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.

Отмечается, что накануне днём пенсионер пришёл в почтовое отделение, прикрыл за собой дверь и пожелал сотрудникам "сдохнуть". После он бросил на пол подожжённую пластиковую бутылку.

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От полученных травм мужчина скончался на месте. Больше никто из присутствующих не пострадал. Возгорание удалось ликвидировать.

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Выяснилось, что пенсионер пребывал в депрессивном состоянии. Он долгое время болел. В частности, из-за перелома шейки бедра ему приходилось передвигаться на костылях. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники УМВД РФ по региону.

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А в Калининграде 68-летний пенсионер пришёл свататься к 70-летней невесте и избил её стулом. Во время застолья будущие супруги не сошлись во мнениях по поводу совместной жизни и начали спорить. Женщина не растерялась и позвала на помощь 25-летнего ранее судимого сына. Парень избил несостоявшегося отчима и сломал ему рёбра.

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В Приангарье нервный пироман психанул и сжёг 20 гектаров леса

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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