В Калининграде пенсионер пришёл свататься к 70-летней невесте и избил её стулом

68-летний пенсионер из Калининграда решил связать себя брачными узами с давней знакомой и пришёл к ней свататься. По такому случаю 70-летняя невеста накрыла праздничный стол, однако, на всеобщее удивление, встреча закончилась дракой.

Как сообщает телеграм-канал "Калининград № 1", во время застолья будущие супруги не сошлись во мнениях по поводу совместной жизни и начали спорить. В итоге мужчина ударил 70-летнюю невесту стулом. Женщина не растерялась и позвала на помощь 25-летнего ранее судимого сына. Парень избил несостоявшегося отчима и сломал ему рёбра.

"Пострадавшие написали заявления друг на друга в полицию и по направлению участковых прошли судебно-медицинские экспертизы на установление тяжести причинённого вреда здоровью", — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по региону.

В итоге правоохранители возбудили два уголовных дела — в отношении мужчины по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия", а в отношении несостоявшегося пасынка — "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье горе-мать попыталась задушить дочь, мешавшую отдыхать. На допросе женщина призналась, что, когда услышала громкий плач ребёнка, не выдержала, взяла подушку и накрыла лицо малышки, при этом угрожая задушить. Однако она заверила, что контролировала процесс и подняла подушку спустя минуту.

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