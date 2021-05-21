В Калининграде пьяный вандал справил нужду на мемориал советским воинам
Вредитель без стеснения расположился прямо на братской могиле солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.
Скриншот видео © Telegram / "Калининград № 1"
В Калининграде пьяный вандал справил большую нужду на мемориал советским воинам. Видео © Telegram / "Калининград № 1"
В соцсетях появилось видео, на котором явно нетрезвый вандал справляет нужду на мемориал советским воинам в микрорайоне Чкаловск города Калининграда. Ролик, снятый очевидцем, опубликовал телеграм-канал "Калининград № 1".
"Вот такого гадящего чудака на Вечном огне в Чкаловске заметил очевидец. Дичь!" — сказано в подписи к посту.
Отметим, что в том самом месте, где уселся вредитель, находится братская могила солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Видео вызвало волну возмущения у местных жителей.
"Ему впаять можно несколько лет за осквернение мемориала, причём одного из самых больших в Калининграде. Это же братская могила. Тут надо полицию подключать", — заявил один из подписчиков телеграм-канала.
Братская могила в Чкаловске образовалась в ходе боевых действий во время ВОВ. Позднее в ней также хоронили солдат, умерших от ран в госпиталях. Всего там захоронено более двух тысяч советских воинов, памятник которым был установлен в 1951-м. Мемориальный комплекс возведён в 1975 году.
А ранее жители подмосковного Можайска осквернили мемориал павшим героям ВОВ, устроив "пикник" с алкоголем и чипсами у Вечного огня. Злоумышленников удалось быстро вычислить по камерам видеонаблюдения. Один из них заявил, что за поступком не стояло никакого злого умысла.
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