В Калининграде пьяный вандал справил нужду на мемориал советским воинам

В Калининграде пьяный вандал справил большую нужду на мемориал советским воинам. Видео © Telegram / "Калининград № 1"

В соцсетях появилось видео, на котором явно нетрезвый вандал справляет нужду на мемориал советским воинам в микрорайоне Чкаловск города Калининграда. Ролик, снятый очевидцем, опубликовал телеграм-канал "Калининград № 1".

"Вот такого гадящего чудака на Вечном огне в Чкаловске заметил очевидец. Дичь!" — сказано в подписи к посту.

Отметим, что в том самом месте, где уселся вредитель, находится братская могила солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Видео вызвало волну возмущения у местных жителей.

"Ему впаять можно несколько лет за осквернение мемориала, причём одного из самых больших в Калининграде. Это же братская могила. Тут надо полицию подключать", — заявил один из подписчиков телеграм-канала.

Братская могила в Чкаловске образовалась в ходе боевых действий во время ВОВ. Позднее в ней также хоронили солдат, умерших от ран в госпиталях. Всего там захоронено более двух тысяч советских воинов, памятник которым был установлен в 1951-м. Мемориальный комплекс возведён в 1975 году.