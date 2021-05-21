Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации пригласило владельца американских компаний Tesla и SpaceX Илона Маска принять участие в обсуждении строительства завода электрокаров в России. Своё обращение к бизнесмену ведомство опубликовало в "Твиттере".

Dear @Elonmusk, we were delighted to learn that you are considering building a factory in Russia. By the way, we have a number of state support measures for local OEMs. Come to see us, we’ll talk about it :)

Best regards,

Ministry of industry and trade of the Russian Federation pic.twitter.com/hrVtmLhGAa — Минпромторг России (@minpromtorg_rus) May 21, 2021

"Дорогой Илон Маск, мы были рады узнать, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть ряд мер государственной поддержки для местных OEM-производителей. Приезжайте к нам, обсудим", — отметили в Минпромторге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил Маску построить в регионе завод по производству электромобилей. Глава Подмосковья отметил, что в распоряжение американского бизнесмена будут предоставлены лучшие кадры и безупречная логистика.