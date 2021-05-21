Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla

В ведомстве отметили, что для компании американского бизнесмена предусмотрен ряд мер государственной поддержки.

21 мая, 17:41
<p>Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Фото © ТАСС / dpa</p>

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Фото © ТАСС / dpa

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации пригласило владельца американских компаний Tesla и SpaceX Илона Маска принять участие в обсуждении строительства завода электрокаров в России. Своё обращение к бизнесмену ведомство опубликовало в "Твиттере".

"Дорогой Илон Маск, мы были рады узнать, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть ряд мер государственной поддержки для местных OEM-производителей. Приезжайте к нам, обсудим", — отметили в Минпромторге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил Маску построить в регионе завод по производству электромобилей. Глава Подмосковья отметил, что в распоряжение американского бизнесмена будут предоставлены лучшие кадры и безупречная логистика.

"Электричка" с российским паспортом: почему Илон Маск хочет построить завод Tesla в России

"Электричка" с российским паспортом: почему Илон Маск хочет построить завод Tesla в России

Напомним, что Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Были дорогие подарки. СМИ узнали детали дела о мошенничестве чиновниц Минпромторга

вчера в 22:52

"Найдём идеальное место!" Воробьёв предложил Маску построить завод Tesla в Подмосковье

сегодня в 15:26

Шахназаров — о кинообразовании в школах: Важно показывать лучшие отечественные образцы

сегодня в 18:58

Торопился на дачу: в Кирове камера сняла, как водитель "десятки" сбил девушек на переходе

сегодня в 20:02
Life

США ввели санкции против российских судов, связанных с "Северным потоком-2"

сегодня в 19:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1