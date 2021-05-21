Минпромторг пригласил Илона Маска в Россию для обсуждения строительства завода Tesla
В ведомстве отметили, что для компании американского бизнесмена предусмотрен ряд мер государственной поддержки.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск. Фото © ТАСС / dpa
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации пригласило владельца американских компаний Tesla и SpaceX Илона Маска принять участие в обсуждении строительства завода электрокаров в России. Своё обращение к бизнесмену ведомство опубликовало в "Твиттере".
Dear @Elonmusk, we were delighted to learn that you are considering building a factory in Russia. By the way, we have a number of state support measures for local OEMs. Come to see us, we’ll talk about it :)— Минпромторг России (@minpromtorg_rus) May 21, 2021
Best regards,
Ministry of industry and trade of the Russian Federation pic.twitter.com/hrVtmLhGAa
"Дорогой Илон Маск, мы были рады узнать, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть ряд мер государственной поддержки для местных OEM-производителей. Приезжайте к нам, обсудим", — отметили в Минпромторге.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил Маску построить в регионе завод по производству электромобилей. Глава Подмосковья отметил, что в распоряжение американского бизнесмена будут предоставлены лучшие кадры и безупречная логистика.
Напомним, что Илон Маск, выступая на марафоне "Новое знание", объявил о скором выходе Tesla на российский рынок. Кроме того, американский бизнесмен планирует официально внедрить электрокары на рынки других стран СНГ.
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