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"Электричка" с российским паспортом: почему Илон Маск хочет построить завод Tesla в России

Tesla рассматривает Россию как страну, на территории которой может появиться завод компании. Лайф разбирался, насколько реалистична реализация такого проекта.

21 мая, 13:39
<p>Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Xiaolu Chu, © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Xiaolu Chu, © Shutterstock

Илон Маск и завод Tesla в России

Выступление Илона Маска на трёхдневном марафоне "Новое знание", где он помимо космоса и будущего на других планетах рассказал о планах развития своей автомобильной компании, не разочаровало поклонников электрических автомобилей.

Фото © Getty Images / Zhang Peng / LightRocket

Фото © Getty Images / Zhang Peng / LightRocket

Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России, Tesla скоро будет в России, я думаю, что это будет потрясающе. И также нужно смотреть более широко — на Казахстан, страны СНГ, — заявил бизнесмен, выступая по видеосвязи. Просветительский марафон "Новое знание", который стартовал в Москве, уже 22 мая продолжится в других городах России. В субботу его мероприятия начнутся в Казани, Владивостоке, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде и Петербурге.

Где лучше всего строить завод?

Построить завод Илону Маску уже предложил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, и с точки зрения логистики подмосковный регион — один из самых подходящих вариантов под такое производство.

Предложение Маску по строительству завода сделал и глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что производственная площадка уже готова. Под завод власти республики готовы выделить участок площадью 200 гектаров рядом с Ижевском.

Кроме Подмосковья у Илона Маска богатый выбор — в разном состоянии на территории страны построено не менее 15 заводов, вокруг которых выстроена инфраструктура: дороги, объекты энергетики, освещение и всё, что нужно для работы. На отечественных и зарубежных заводах в стране уже работает огромное количество специалистов — только в производстве автомобилей на разных уровнях занято примерно 350 тыс. человек, поэтому нехватки кадров не может быть в принципе.

Скорее всего, на первом этапе российские заводы смогут производить отвёрточную сборку американских электромобилей, а позднее могут перейти на производство полного цикла. Таких примеров много. В Калининграде из машинокомплектов собирают автомобили BMW, производством полного цикла занимаются в KIA. Один из самых показательных примеров в этом смысле — калужский завод Volkswagen Group, где собирают автомобили Skoda, Audi, Volkswagen. Самый новый завод в России принадлежит Mercedes-Benz. Производство налажено в подмосковной деревне Поварово. На его открытии даже побывал президент России Владимир Путин, а седаны Е-класса из-за более низкой себестоимости экспортируются в другие страны мира.

Деньги, заводы, налоги

Фото © Getty Images / David Butow / Corbis

Фото © Getty Images / David Butow / Corbis

Самый многочисленный завод Tesla работает в Калифорнии — там трудится 10 тыс. рабочих. Китайский завод компании втрое скромнее — всего 3 тыс. сотрудников. В России помимо сборочного конвейера Tesla может построить завод по производству аккумуляторов для своих электромобилей, комплектующих и других запчастей. Суммарно на российских заводах компании работу получит около 5–7 тыс. человек, а электромобили, собранные в нашей стране, смогут стать доступнее.

Депутат Государственной думы, первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв отметил предпринимательский талант Маска и заявил, что Россия может предложить бизнесмену комфортные условия для ведения бизнеса.

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Его слова ещё раз подчёркивают привлекательность России как площадки для работы крупного бизнеса. Мы со своей стороны поможем господину Маску построить завод с полным производственным циклом. Для этого Госдумой был доработан специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0), который делает инвестиции в Россию более привлекательными. Этот завод обеспечит людей работой, бюджет — налогами, а компания Tesla сможет продавать автомобили не только в России, но и за рубеж

Владимир Гутенёв

Депутат Государственной Думы, первый зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

<p>Его слова ещё раз подчёркивают привлекательность России как площадки для работы крупного бизнеса. Мы со своей стороны поможем господину Маску построить завод с полным производственным циклом. Для этого Госдумой был доработан специальный инвестиционный контракт (<strong style="font-weight: bold;">СПИК 2.0</strong>), который делает инвестиции в Россию более привлекательными. Этот завод обеспечит людей работой, бюджет — налогами, а компания Tesla сможет продавать автомобили не только в России, но и за рубеж</p>
<p>Его слова ещё раз подчёркивают привлекательность России как площадки для работы крупного бизнеса. Мы со своей стороны поможем господину Маску построить завод с полным производственным циклом. Для этого Госдумой был доработан специальный инвестиционный контракт (<strong style="font-weight: bold;">СПИК 2.0</strong>), который делает инвестиции в Россию более привлекательными. Этот завод обеспечит людей работой, бюджет — налогами, а компания Tesla сможет продавать автомобили не только в России, но и за рубеж</p>

По словам Гутенёва, строить такой завод лучше всего в Тольятти — на мощностях АвтоВАЗа.

Там находится крупная производственная площадка, на заводе работают опытные специалисты, вся логистика уже налажена, есть развитая дилерская сеть

Владимир Гутенёв

Депутат Государственной думы, первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

<p>Там находится крупная производственная площадка, на заводе работают опытные специалисты, вся логистика уже налажена, есть развитая дилерская сеть </p>
<p>Там находится крупная производственная площадка, на заводе работают опытные специалисты, вся логистика уже налажена, есть развитая дилерская сеть </p>

Кандидат технических наук, руководитель компании по автоматизации производства Андрей Ружков пояснил, что Россия для Tesla — один из самых привлекательных вариантов для строительства завода.

Каждый год из технических вузов выпускается много хороших специалистов по техническим специальностям, и в целом подход к автопроизводству в стране заметно изменился — для крупных инвесторов создают максимально гибкие условия, им подводят всю инфраструктуру. Условия человеческие — создавайте рабочие места, платите налоги, а все остальные проблемы государство поможет решить. С учётом глобальных планов Tesla и обилия производственных площадок в России может состояться очень неплохое партнёрство

Андрей Ружков

Кандидат технических наук, руководитель компании по автоматизации производства

Шанхайский завод Tesla уже бьёт рекорды производительности. К концу 2021 года он выйдет на мощность 550 тысяч машин в год. Российские заводы компании в первые несколько лет после строительства и запуска производства могут выйти примерно на такие же показатели. В странах СНГ могут быть созданы и дополнительные производства для компании, например небольшие фабрики, производящие комплектующие. Если Илон Маск не передумает, то автомобили Tesla российской сборки станут доступнее для потенциальных клиентов компании, а строительство завода простимулирует развитие электрического транспорта и инфраструктуры в нашей стране.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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