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Шахназаров — о кинообразовании в школах: Важно показывать лучшие отечественные образцы

Дети сами способны определять хорошие фильмы. Главное, демонстрировать ленты без навязывания, чтобы не испортить вкус.

21 мая, 18:58
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Необязательно "учить" детей отечественному кино. Достаточно периодически его показывать и всё. Таким мнением с Лайфом поделился генеральный директор концерна "Мосфильм", режиссёр Карен Шахназаров, комментируя инициативу Мосгордумы о включении кинообразования в обязательную школьную программу.

Режиссёр напомнил, что был инициатором формирования списка 100 советских фильмов, рекомендованных к просмотру школьниками начиная со второго класса.

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По мнению Шахназарова, не нужно специально "учить" детей отечественному кино. Таким образом можно лишь испортить вкус. Главное — показать киноленту. Дети сами могут определить и понять хорошее кино.

"Важно показывать детям лучшие образцы отечественного кино. Вот и всё, этого достаточно. Те, кто всерьёз захотят заниматься кинематографом, то они научатся. Во многих странах есть в обязательной школьной программе изучение национального кино. Кому надо, посмотрят и зарубежные. Интернет есть, сейчас это не проблема. И сейчас, конечно, есть достойные картины. Но основная классика наша, конечно, в советском кино", — объяснил режиссёр.

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Напомним, Лайф ранее писал о том, что стало с актёрами советского фильма "Приключения Буратино" спустя 46 лет.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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