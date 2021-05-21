Шахназаров — о кинообразовании в школах: Важно показывать лучшие отечественные образцы
Дети сами способны определять хорошие фильмы. Главное, демонстрировать ленты без навязывания, чтобы не испортить вкус.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Необязательно "учить" детей отечественному кино. Достаточно периодически его показывать и всё. Таким мнением с Лайфом поделился генеральный директор концерна "Мосфильм", режиссёр Карен Шахназаров, комментируя инициативу Мосгордумы о включении кинообразования в обязательную школьную программу.
Режиссёр напомнил, что был инициатором формирования списка 100 советских фильмов, рекомендованных к просмотру школьниками начиная со второго класса.
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По мнению Шахназарова, не нужно специально "учить" детей отечественному кино. Таким образом можно лишь испортить вкус. Главное — показать киноленту. Дети сами могут определить и понять хорошее кино.
"Важно показывать детям лучшие образцы отечественного кино. Вот и всё, этого достаточно. Те, кто всерьёз захотят заниматься кинематографом, то они научатся. Во многих странах есть в обязательной школьной программе изучение национального кино. Кому надо, посмотрят и зарубежные. Интернет есть, сейчас это не проблема. И сейчас, конечно, есть достойные картины. Но основная классика наша, конечно, в советском кино", — объяснил режиссёр.
Напомним, Лайф ранее писал о том, что стало с актёрами советского фильма "Приключения Буратино" спустя 46 лет.
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