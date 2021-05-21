Шахназаров — о кинообразовании в школах: Важно показывать лучшие отечественные образцы

По мнению Шахназарова, не нужно специально "учить" детей отечественному кино. Таким образом можно лишь испортить вкус. Главное — показать киноленту. Дети сами могут определить и понять хорошее кино.

"Важно показывать детям лучшие образцы отечественного кино. Вот и всё, этого достаточно. Те, кто всерьёз захотят заниматься кинематографом, то они научатся. Во многих странах есть в обязательной школьной программе изучение национального кино. Кому надо, посмотрят и зарубежные. Интернет есть, сейчас это не проблема. И сейчас, конечно, есть достойные картины. Но основная классика наша, конечно, в советском кино", — объяснил режиссёр.