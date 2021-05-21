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Псаки: США не изменят планы относительно военной помощи Израилю из-за обострения в Палестине

Вашингтон намерен продолжить дипломатическое взаимодействие с лидерами в регионе. Штаты, по словам Псаки, получили гарантии о соблюдении режима прекращения огня на Ближнем Востоке.

21 мая, 18:44
<p>Джен Псаки. Фото © ТАСС/EPA</p>

Джен Псаки. Фото © ТАСС/EPA

США не намерены менять планы по оказанию военной помощи Израилю из-за нового обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"У нас нет планов менять нашу помощь в обеспечении безопасности, которую мы предоставляем Израилю", — заявила она.

Псаки указала, что Вашингтон намерен взаимодействовать с лидерами Израиля, Палестины, а также Египта.

"У нас есть твёрдые заверения соответствующих сторон в том, что они привержены прекращению огня. Разумеется, мы за этим будем очень внимательно следить в предстоящие дни", — добавила представитель американской администрации.

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Ранее Джен Псаки заявила, что мировое сообщество должно принимать решение о том, нужно ли проводить расследование возможных военных преступлений израильтян и палестинцев в ходе нынешнего обострения конфликта. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что американские власти концентрируют внимание на том, чтобы положить конец этому конфликту.

Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжаются не первую неделю. Российский МИД осудил использование силы против населения Израиля и Палестины, а также призвал в срочном порядке провести заседание ближневосточного квартета на уровне министров.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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