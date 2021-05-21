Псаки: США не изменят планы относительно военной помощи Израилю из-за обострения в Палестине
Вашингтон намерен продолжить дипломатическое взаимодействие с лидерами в регионе. Штаты, по словам Псаки, получили гарантии о соблюдении режима прекращения огня на Ближнем Востоке.
Джен Псаки. Фото © ТАСС/EPA
США не намерены менять планы по оказанию военной помощи Израилю из-за нового обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"У нас нет планов менять нашу помощь в обеспечении безопасности, которую мы предоставляем Израилю", — заявила она.
Псаки указала, что Вашингтон намерен взаимодействовать с лидерами Израиля, Палестины, а также Египта.
"У нас есть твёрдые заверения соответствующих сторон в том, что они привержены прекращению огня. Разумеется, мы за этим будем очень внимательно следить в предстоящие дни", — добавила представитель американской администрации.
Ранее Джен Псаки заявила, что мировое сообщество должно принимать решение о том, нужно ли проводить расследование возможных военных преступлений израильтян и палестинцев в ходе нынешнего обострения конфликта. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что американские власти концентрируют внимание на том, чтобы положить конец этому конфликту.
Напомним, эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла в начале мая. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. Взаимные ракетные удары продолжаются не первую неделю. Российский МИД осудил использование силы против населения Израиля и Палестины, а также призвал в срочном порядке провести заседание ближневосточного квартета на уровне министров.
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