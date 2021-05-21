В России спрогнозировали дефицит топлива в сезон отпусков
Возможной причиной называют повышенный спрос во время сезона отпусков, но в Минэнерго уверены, что проблемы не будет.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
На российском внутреннем рынке возможен дефицит топлива. Он может случиться в сезон отпусков, а предупреждают о нём представители Российского топливного союза. Они уже направили соответствующее письмо вице-премьеру РФ Александру Новаку.
Согласно тексту письма, которое приводит РИА "Новости", дефицит может случиться из-за ограниченных поездок за рубеж. Внутренний туризм вызовет дополнительный спрос на бензин, в особенности А-95.
"Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объёмов", — также указано в письме.
В качестве дополнительных мер, которые позволят исключить дефицит, предлагается ввести запрет на экспорт бензина из России до 1 октября.
На это уже отреагировали в Минэнерго РФ. Как отмечает ТАСС, там заверили, что текущий уровень производства бензина полностью удовлетворяет формирующийся спрос.
Ранее Лайф рассказывал, что правительство приняло дополнительные меры для стабилизации цен на бензин. Теперь крупные нефтяные компании будут обязаны отправлять часть топлива на биржу, где независимые АЗС смогут приобрести его по рыночным ценам.
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