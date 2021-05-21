В России спрогнозировали дефицит топлива в сезон отпусков

На российском внутреннем рынке возможен дефицит топлива. Он может случиться в сезон отпусков, а предупреждают о нём представители Российского топливного союза. Они уже направили соответствующее письмо вице-премьеру РФ Александру Новаку.

Согласно тексту письма, которое приводит РИА "Новости", дефицит может случиться из-за ограниченных поездок за рубеж. Внутренний туризм вызовет дополнительный спрос на бензин, в особенности А-95.

"Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объёмов", — также указано в письме.

В качестве дополнительных мер, которые позволят исключить дефицит, предлагается ввести запрет на экспорт бензина из России до 1 октября.

На это уже отреагировали в Минэнерго РФ. Как отмечает ТАСС, там заверили, что текущий уровень производства бензина полностью удовлетворяет формирующийся спрос.