Российский пловец Малютин стал чемпионом Европы с рекордным временем

А вот золотой заплыв Малютина на 400-метровке вольным стилем 🌊



Мартин впервые в карьере выиграл чемпионат Европы 👏 pic.twitter.com/VRg12DDHui — Матч ТВ (@MatchTV) May 17, 2021

Россиянин Мартин Малютин завоевал золотую медаль в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Будапеште. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 44,79 секунды, установив новый рекорд турнира.

Второе и третье места на пьедестале достались британским спортсменам Данкану Скотту и Томасу Дину. Для 21-летнего Малютина эта победа стала третьей на текущем турнире. Ранее он опередил всех на дистанции 400 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольным стилем. В 2018 году на ЧЕ Малютин завоевал две серебряные медали, а на чемпионате мира 2019-го забрал бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем и серебро — в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Тем временем женская сборная принесла сегодня бронзовую медаль в копилку сборной России: Юлия Ефимова на дистанции 200 метров брассом пришла к финишу третьей. Спортсменка показала результат 2 минуты 22,16 секунды, проиграв победительнице Молли Реншоу из Великобритании 0,82 секунды. Второе место заняла швейцарка Лиза Мэми. Ставшая чемпионкой России на этой дистанции Евгения Чикунова заняла четвёртое место, проиграв Ефимовой 0,01 секунды. В целом в активе Юлии шесть золотых наград чемпионатов мира.