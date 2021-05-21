Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Российский пловец Малютин стал чемпионом Европы с рекордным временем

А Юлия Ефимова принесла сегодня бронзовую медаль в копилку сборной. Ставшая чемпионкой России на этой дистанции Евгения Чикунова заняла четвёртое место.

21 мая, 19:15
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников </p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Россиянин Мартин Малютин завоевал золотую медаль в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы в Будапеште. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 44,79 секунды, установив новый рекорд турнира.

Второе и третье места на пьедестале достались британским спортсменам Данкану Скотту и Томасу Дину. Для 21-летнего Малютина эта победа стала третьей на текущем турнире. Ранее он опередил всех на дистанции 400 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольным стилем. В 2018 году на ЧЕ Малютин завоевал две серебряные медали, а на чемпионате мира 2019-го забрал бронзовую медаль на дистанции 200 метров вольным стилем и серебро — в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

Россиянка-фридайвер нырнула под лёд Байкала и установила мировой рекорд — видео

Россиянка-фридайвер нырнула под лёд Байкала и установила мировой рекорд — видео

Тем временем женская сборная принесла сегодня бронзовую медаль в копилку сборной России: Юлия Ефимова на дистанции 200 метров брассом пришла к финишу третьей. Спортсменка показала результат 2 минуты 22,16 секунды, проиграв победительнице Молли Реншоу из Великобритании 0,82 секунды. Второе место заняла швейцарка Лиза Мэми. Ставшая чемпионкой России на этой дистанции Евгения Чикунова заняла четвёртое место, проиграв Ефимовой 0,01 секунды. В целом в активе Юлии шесть золотых наград чемпионатов мира.

Ранее Лайф рассказывал, что российский пловец Климент Колесников дважды за два дня побил мировой рекорд на ЧЕ. Спортсмену удалось проплыть дистанцию 50 метров на спине за 23,80 секунды и завоевать золотую медаль.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1