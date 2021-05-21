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Торопился на дачу: в Кирове камера сняла, как водитель "десятки" сбил девушек на переходе

Водитель "десятки" сильно торопился на дачу, поэтому не успел затормозить.

21 мая, 20:02

Торопился на дачу: в Кирове камера сняла, как водитель ВАЗа сбил девушек на переходе. Видео © LIFE

В Кирове водитель ВАЗ-2110 сбил двоих девушек возрастом 19 и 20 лет, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Одна из девушек сильно ударилась о лобовое стекло автомобиля, у него также разбита фара и помят капот.

В момент ДТП на улице шёл проливной дождь. Две девушки шли вместе под одним зонтом. Водитель серебристого ВАЗ-2114 их пропустил, а сидевших раз рулем синей "десятки" заметил пешеходов в последний момент. Девушек сразу же госпитализировали.

"Я девушек просто не заметил. Двигался со скоростью примерно 45 км/ч", – говорит водитель десятки.

По словам молодого человека, он торопился за "Нивой", там сидели его друзья и знакомые. Компания ехала на дачу, чтобы отдохнуть.

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А ранее Лайф сообщал, что пять человек стали жертвами страшного ДТП с "газелью" в Красноярском крае. По предварительной версии, "хонда" выехала на встречную полосу и столкнулась с автофургоном. От удара их разбросало по разные стороны трассы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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