Торопился на дачу: в Кирове камера сняла, как водитель "десятки" сбил девушек на переходе

Торопился на дачу: в Кирове камера сняла, как водитель ВАЗа сбил девушек на переходе. Видео © LIFE

В Кирове водитель ВАЗ-2110 сбил двоих девушек возрастом 19 и 20 лет, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Одна из девушек сильно ударилась о лобовое стекло автомобиля, у него также разбита фара и помят капот.

В момент ДТП на улице шёл проливной дождь. Две девушки шли вместе под одним зонтом. Водитель серебристого ВАЗ-2114 их пропустил, а сидевших раз рулем синей "десятки" заметил пешеходов в последний момент. Девушек сразу же госпитализировали.

"Я девушек просто не заметил. Двигался со скоростью примерно 45 км/ч", – говорит водитель десятки.