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"Позванивали ему": Пранкеры рассказали, что помогло разыграть Зеленского от имени Кличко

Украинский президент взял трубку уже после полуночи и явно не был рад неожиданному звонку от руководителя мэрии столицы.

21 мая, 20:33
<p>Фото © Facebook / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.facebook.com/lexus.stolyarov/posts/3066036860322945" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alexey Stolyarov</a></strong></p>

Фото © Facebook / Alexey Stolyarov

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись розыгрыша президента Украины Владимира Зеленского от имени мэра Киева Виталия Кличко. Рассказывая про этот звонок, они признались, что особой надежды на успех не было, потому что подобные попытки были и ранее, но на другом конце провода никто до этого не брал трубку. Помогла настойчивость.

"Мы иногда позванивали ему на мобильник периодически, надеялись, что он возьмёт. В этот раз удалось. Был поздний час, и он взял резко трубку. Периодически мы дозванивались до него и раньше. Я думаю, он поверил в то, что это Кличко, он недавно заявлял, что тот ему названивает", — сообщил Алексей Столяров в интервью "Звезде".

"Я устал терпеть это": Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с Зеленским от лица Кличко

"Я устал терпеть это": Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с Зеленским от лица Кличко

А ранее Вован и Лексус поговорили с руководством NED от лица Тихановской. Они обсудили выборы в России и Белоруссии, поддержку протестов, а также гранты "на критические нужды".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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