"Позванивали ему": Пранкеры рассказали, что помогло разыграть Зеленского от имени Кличко

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали запись розыгрыша президента Украины Владимира Зеленского от имени мэра Киева Виталия Кличко. Рассказывая про этот звонок, они признались, что особой надежды на успех не было, потому что подобные попытки были и ранее, но на другом конце провода никто до этого не брал трубку. Помогла настойчивость.

"Мы иногда позванивали ему на мобильник периодически, надеялись, что он возьмёт. В этот раз удалось. Был поздний час, и он взял резко трубку. Периодически мы дозванивались до него и раньше. Я думаю, он поверил в то, что это Кличко, он недавно заявлял, что тот ему названивает", — сообщил Алексей Столяров в интервью "Звезде".