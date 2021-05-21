Стало известно, когда в Петербурге планируют запустить электробус "Пионер"

Электробус "Пионер". Видео © Instagram / mike_yanshin

Петербуржцы, вероятно, смогут прокатиться на новом электробусе "Пионер" уже этой осенью. Как заявляет президент ПК "Транспортные системы" Феликс Винокур, 18-метровое транспортное средство способно зарядить свои аккумуляторы за три-четыре часа в автопарке и отработать на линии целый день.

"Летом электробусу предстоит пройти сертификацию. Поедет на полигон, потом начнёт испытываться в городских условиях", — отметил Винокур в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Морозы новому электрическому автобусу будут не страшны. У него отсутствуют дизельные отопители. У "Пионера" все сиденья оснащены подогревом. Также электробус отличает низкопольная система посадки.