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Стало известно, когда в Петербурге планируют запустить электробус "Пионер"

На протяжении всего лета он будет проходить подготовку: сертификацию, тестирование и так далее. Проверки сначала будут проводиться на полигоне.

21 мая, 20:48

Электробус "Пионер". Видео © Instagram / mike_yanshin

Петербуржцы, вероятно, смогут прокатиться на новом электробусе "Пионер" уже этой осенью. Как заявляет президент ПК "Транспортные системы" Феликс Винокур, 18-метровое транспортное средство способно зарядить свои аккумуляторы за три-четыре часа в автопарке и отработать на линии целый день.

"Летом электробусу предстоит пройти сертификацию. Поедет на полигон, потом начнёт испытываться в городских условиях", — отметил Винокур в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Морозы новому электрическому автобусу будут не страшны. У него отсутствуют дизельные отопители. У "Пионера" все сиденья оснащены подогревом. Также электробус отличает низкопольная система посадки.

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Ранее Лайф рассказывал, что эксперт оценил перспективы внедряемой в Петербурге системы паркшеринга.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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