Причины закрытия американских консульств в Екатеринбурге и Владивостоке назвали в МИД

Американская сторона самостоятельно приняла решение о прекращении работы своих консульств в Екатеринбурге и Владивостоке. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о заморозке работы этой дипломатической миссии, а также Генерального консульства во Владивостоке. Это негативно сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам", — заявила она.

Представитель МИД также добавила, что именно Америка развязала так называемую визовую войну. Захарова напомнила, что США конфисковали российскую дипломатическую собственность в Штатах, а также закрыли генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско.