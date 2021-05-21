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Причины закрытия американских консульств в Екатеринбурге и Владивостоке назвали в МИД

Мария Захарова отметила, что именно Соединённые Штаты развязали визовую войну, это негативно влияет на оказание консульских услуг как российским, так и американским гражданам.

21 мая, 21:00
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Американская сторона самостоятельно приняла решение о прекращении работы своих консульств в Екатеринбурге и Владивостоке. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о заморозке работы этой дипломатической миссии, а также Генерального консульства во Владивостоке. Это негативно сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам", — заявила она.

Представитель МИД также добавила, что именно Америка развязала так называемую визовую войну. Захарова напомнила, что США конфисковали российскую дипломатическую собственность в Штатах, а также закрыли генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско.

МИД проинформировал США о новых ограничениях для американских дипломатов

МИД проинформировал США о новых ограничениях для американских дипломатов

Напомним, что 17 мая генконсул США покинула Урал, пообещав накормить американцев пельменями.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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