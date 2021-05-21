Россияне бросились скупать чайники, бойлеры и сухие шампуни
В преддверии сезона отключения горячей воды популярность этих категорий резко выросла, за комфорт некоторые граждане готовы платить до нескольких десятков тысяч рублей.
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В России спрос на товары для нагревания воды, в том числе бойлеры, электрические чайники и кипятильники, подскочил в мае. Об этом Лайфу рассказали представители торговой площадки AliExpress. Это связывают с подготовкой граждан к плановому отключению горячей воды.
"Самым очевидным товаром для нагревания воды стали электрочайники, их часто заказывали у локальных продавцов. Так, в мае оборот этой категории товаров вырос в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на кипятильники и бойлеры увеличился в пять раз", — отмечают аналитики компании "AliExpress Россия".
Популярностью стали пользоваться и водонагреватели — их закупки в мае выросли в 4,3 раза. В среднем россияне готовы потратить на них от тысячи рублей (за простые проточные и накопительные нагреватели) до 32 тысяч (за бойлеры и нагревательные системы). Отмечается рост товарооборота и средств личной гигиены — популярность сухих шампуней и бальзамов для волос и тела выросла в 4,2 раза.
Ранее Лайф рассказывал о советах фрача-физиолога — как правильно закаляться при отключении горячей воды. Он призвал всех прислушиваться к своему самочувствию и здраво оценивать состояние здоровья.
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