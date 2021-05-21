Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Россияне бросились скупать чайники, бойлеры и сухие шампуни

В преддверии сезона отключения горячей воды популярность этих категорий резко выросла, за комфорт некоторые граждане готовы платить до нескольких десятков тысяч рублей.

21 мая, 21:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России спрос на товары для нагревания воды, в том числе бойлеры, электрические чайники и кипятильники, подскочил в мае. Об этом Лайфу рассказали представители торговой площадки AliExpress. Это связывают с подготовкой граждан к плановому отключению горячей воды.

"Самым очевидным товаром для нагревания воды стали электрочайники, их часто заказывали у локальных продавцов. Так, в мае оборот этой категории товаров вырос в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на кипятильники и бойлеры увеличился в пять раз", — отмечают аналитики компании "AliExpress Россия".

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

Популярностью стали пользоваться и водонагреватели — их закупки в мае выросли в 4,3 раза. В среднем россияне готовы потратить на них от тысячи рублей (за простые проточные и накопительные нагреватели) до 32 тысяч (за бойлеры и нагревательные системы). Отмечается рост товарооборота и средств личной гигиены — популярность сухих шампуней и бальзамов для волос и тела выросла в 4,2 раза.

Ранее Лайф рассказывал о советах фрача-физиолога — как правильно закаляться при отключении горячей воды. Он призвал всех прислушиваться к своему самочувствию и здраво оценивать состояние здоровья.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1