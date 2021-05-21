Эстонец рассказал, что европейцев веселит в русских

Эстонский журналист газеты Postimees рассказал, почему "русский стиль" в одежде веселит европейцев и американцев. Как пишет издание, иностранцы считают, что россияне одеваются непрактично и ярко, в гардеробе не хватает естественности и небрежности. В публикации выделено пять вещей, которые всегда вызывают улыбку. Первым делом отмечена одежда с брендовыми логотипами.

"Многие русские готовы откровенно переплачивать за одежду модного бренда, не обращая внимания на её негативные качества. Так, вещь попросту может быть неудобна, слишком вычурна в дизайне или же и вовсе слишком устаревшей модели, но на это некоторые часто закрывают глаза", — говорится в публикации.

Дальше идут откровенные платья. Журналист говорит о том, что "русские не знают меры", подчёркивая, что наряды снабжены пайетками и стразами, а вдобавок к ним идут "сложнейшие причёски" и яркий макияж. Также приезжим совершенно непонятно, "зачем русские женщины поголовно хотят себе шубу", когда можно обходиться пуховиком. Не нравится им и бикини на пляже, надеваемое, "невзирая на возраст и комплекцию". И завершают список домашние халаты. В других странах принято ходить дома в том, в чём можно выйти в магазин, говорится в статье.