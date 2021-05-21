"Красавицы роскошные": Судзиловская показала фото матери и вызвала шквал комплиментов

Российская актриса Олеся Судзиловская показала, как выглядит её мама. Пост был сделан в качестве поздравления с днём рождения: так актриса выразила свою благодарность матери за счастье.

"Спасибо за умение ничего не бояться, хотеть всего и добиваться многого, не завидовать, а радоваться за других! За желание учиться, за умение вдохновляться после увиденного и услышанного, за умение всё это видеть и слышать! Спасибо, что я есть!" — написала Судзиловская.

Как отмечает портал "Дни.ру", подписчики удивились, как хорошо и ухоженно выглядит мама Судзиловской. "Мама в прекрасной форме! Гены работают! Вы обе роскошно выглядите!", "Аристократки", "Вы очень похожи на маму! Обе красавицы", "Красавицы роскошные!" — выразили свой восторг поклонники.