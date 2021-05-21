"Красавицы роскошные": Судзиловская показала фото матери и вызвала шквал комплиментов
Актриса поблагодарила маму за счастливую жизнь, а поклонники оценили их красоту, подметив, что она в семейных генах.
Фото © Instagram / olesya_sudzilovskaya
Российская актриса Олеся Судзиловская показала, как выглядит её мама. Пост был сделан в качестве поздравления с днём рождения: так актриса выразила свою благодарность матери за счастье.
"Спасибо за умение ничего не бояться, хотеть всего и добиваться многого, не завидовать, а радоваться за других! За желание учиться, за умение вдохновляться после увиденного и услышанного, за умение всё это видеть и слышать! Спасибо, что я есть!" — написала Судзиловская.
Как отмечает портал "Дни.ру", подписчики удивились, как хорошо и ухоженно выглядит мама Судзиловской. "Мама в прекрасной форме! Гены работают! Вы обе роскошно выглядите!", "Аристократки", "Вы очень похожи на маму! Обе красавицы", "Красавицы роскошные!" — выразили свой восторг поклонники.
Ранее Лайф писал, что дочь Леонида Якубовича снялась в бикини на пляже, доказав, что может похвастаться не только отцом.
Комментариев: 0