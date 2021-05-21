Посольство России отвергло причастность к протестам в Колумбии

Российские дипломаты в Боготе назвали безосновательными заявления министра национальной обороны Колумбии Диего Молано о причастности РФ к протестам, которые уже более трёх недель проходят в южноамериканской республике. В посольстве отметили, что подобные высказывания не помогают развитию традиционно дружественных отношений.

"Посольство России выражает глубокое недоумение по поводу заявлений министра обороны Колумбии Диего Молано <...> В частности, старший колумбийский чиновник <...> говорит: "Совершаемые кибератаки исходят из России особенно". Мы полностью отвергаем эти заявления", — говорится в сообщении посольства.

В этом же заявлении подчёркивается, что представители посольства сожалеют, что "в ходе охвативших страну в последнее время беспорядков имелись человеческие жертвы". Дипломаты выражают глубокие соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким.