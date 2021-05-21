Посольство России отвергло причастность к протестам в Колумбии
Дипломаты подчёркивают, что сожалеют о беспорядках, особенно о человеческих жертвах, а также выражают соболезнования пострадавшим и их семьям.
Фото © ТАСС / Zuma
Российские дипломаты в Боготе назвали безосновательными заявления министра национальной обороны Колумбии Диего Молано о причастности РФ к протестам, которые уже более трёх недель проходят в южноамериканской республике. В посольстве отметили, что подобные высказывания не помогают развитию традиционно дружественных отношений.
"Посольство России выражает глубокое недоумение по поводу заявлений министра обороны Колумбии Диего Молано <...> В частности, старший колумбийский чиновник <...> говорит: "Совершаемые кибератаки исходят из России особенно". Мы полностью отвергаем эти заявления", — говорится в сообщении посольства.
В этом же заявлении подчёркивается, что представители посольства сожалеют, что "в ходе охвативших страну в последнее время беспорядков имелись человеческие жертвы". Дипломаты выражают глубокие соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким.
Напомним, массовые беспорядки в Латинской Америке начались 28 апреля. Масштабные манифестации против налоговой реформы в Колумбии переросли в неповиновение властям, погромы и мародёрство.
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