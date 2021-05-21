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Посольство России отвергло причастность к протестам в Колумбии

Дипломаты подчёркивают, что сожалеют о беспорядках, особенно о человеческих жертвах, а также выражают соболезнования пострадавшим и их семьям.

21 мая, 22:28
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Российские дипломаты в Боготе назвали безосновательными заявления министра национальной обороны Колумбии Диего Молано о причастности РФ к протестам, которые уже более трёх недель проходят в южноамериканской республике. В посольстве отметили, что подобные высказывания не помогают развитию традиционно дружественных отношений.

"Посольство России выражает глубокое недоумение по поводу заявлений министра обороны Колумбии Диего Молано <...> В частности, старший колумбийский чиновник <...> говорит: "Совершаемые кибератаки исходят из России особенно". Мы полностью отвергаем эти заявления", — говорится в сообщении посольства.

Президент Колумбии объявил о введении войск в города, где продолжаются протесты

Президент Колумбии объявил о введении войск в города, где продолжаются протесты

В этом же заявлении подчёркивается, что представители посольства сожалеют, что "в ходе охвативших страну в последнее время беспорядков имелись человеческие жертвы". Дипломаты выражают глубокие соболезнования всем пострадавшим, их семьям и близким.

Напомним, массовые беспорядки в Латинской Америке начались 28 апреля. Масштабные манифестации против налоговой реформы в Колумбии переросли в неповиновение властям, погромы и мародёрство.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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