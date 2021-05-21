Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

YouTube объявил о решении добавлять рекламу во все видео

Собственники каналов на видеохостинге должны предоставить данные об ИНН, наименовании юрлица и названии, иначе лишатся четверти дохода.

21 мая, 22:26
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк </p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Американский видеохостинг YouTube с 1 июня будет вставлять рекламу во все ролики. Кроме того, владельцы контента, который приносит прибыль, станут платить налоги. Ещё одна новость от компании — доходы от просмотров на территории США будут облагаться сборами по американским законам.

"Вы предоставляете YouTube право монетизировать свой контент в сервисе. Настоящее соглашение не даёт вам права на какие-либо выплаты. Начиная с 1 июня 2021 г. любые платежи, которые вы можете получить от YouTube в соответствии с любым другим соглашением между вами и YouTube <...> будут рассматриваться как роялти", — сообщается в блоге компании.

Масштабный сбой произошёл в работе YouTube

Масштабный сбой произошёл в работе YouTube

Это сообщение адресовано и тем, чьи видео не подключены к партнёрской программе YouTube. Речь как о прямых просмотрах, так и о доходах, полученных с помощью сервиса YouTube Premium, суперчатов и спонсорства. Для взимания налогов необходимо предоставить компании данные об ИНН, наименовании юрлица и названии канала. При отсутствии таких сведений хостинг может удерживать до 24% доходов.

YouTube инвестирует 100 млн долларов, чтобы догнать TikTok

YouTube инвестирует 100 млн долларов, чтобы догнать TikTok

Российские авторы не будут облагаться сборами в пользу американской казны при предоставлении налоговых сведений, так как между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение.

Ранее Лайф сообщал о том, что создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров удалился из Facebook. Что именно стало причиной удаления профиля, неизвестно.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1