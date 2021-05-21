YouTube объявил о решении добавлять рекламу во все видео

Американский видеохостинг YouTube с 1 июня будет вставлять рекламу во все ролики. Кроме того, владельцы контента, который приносит прибыль, станут платить налоги. Ещё одна новость от компании — доходы от просмотров на территории США будут облагаться сборами по американским законам.

"Вы предоставляете YouTube право монетизировать свой контент в сервисе. Настоящее соглашение не даёт вам права на какие-либо выплаты. Начиная с 1 июня 2021 г. любые платежи, которые вы можете получить от YouTube в соответствии с любым другим соглашением между вами и YouTube <...> будут рассматриваться как роялти", — сообщается в блоге компании.

Это сообщение адресовано и тем, чьи видео не подключены к партнёрской программе YouTube. Речь как о прямых просмотрах, так и о доходах, полученных с помощью сервиса YouTube Premium, суперчатов и спонсорства. Для взимания налогов необходимо предоставить компании данные об ИНН, наименовании юрлица и названии канала. При отсутствии таких сведений хостинг может удерживать до 24% доходов.

Российские авторы не будут облагаться сборами в пользу американской казны при предоставлении налоговых сведений, так как между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение.