В Индии потребовали удалить из соцсетей сообщения о местном штамме коронавируса
Власти страны отмечают, что "индийским" его называть некорректно, такое наименование не признано Всемирной организацией здравоохранения.
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Власти Индии обратились в администрации различных социальных сетей. Они призвали удалить сообщения с упоминанием нового "индийского" штамма коронавируса.
Как пишет РИА "Новости", в письме, направленном Министерством электроники и информационных технологий Индии, отмечается, что Всемирная организация здравоохранения официально не называла "индийским ни один из вариантов коронавируса.
Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последнее время буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших достиг отметки в 400 тысяч человек, а умирает ежедневно почти 4 тысячи. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Кроме того, те, кто пережил тяжёлую форму ковида, попадают в группу риска редкой грибковой инфекции, называемой "чёрная плесень", вспышку которой зафиксировали в стране.
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