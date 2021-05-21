Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Индии потребовали удалить из соцсетей сообщения о местном штамме коронавируса

Власти страны отмечают, что "индийским" его называть некорректно, такое наименование не признано Всемирной организацией здравоохранения.

21 мая, 22:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Индии обратились в администрации различных социальных сетей. Они призвали удалить сообщения с упоминанием нового "индийского" штамма коронавируса.

Как пишет РИА "Новости", в письме, направленном Министерством электроники и информационных технологий Индии, отмечается, что Всемирная организация здравоохранения официально не называла "индийским ни один из вариантов коронавируса.

Приводит к формированию "мутантов": вирусолог рассказал об индийском штамме коронавируса

Приводит к формированию "мутантов": вирусолог рассказал об индийском штамме коронавируса

Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последнее время буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших достиг отметки в 400 тысяч человек, а умирает ежедневно почти 4 тысячи. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Кроме того, те, кто пережил тяжёлую форму ковида, попадают в группу риска редкой грибковой инфекции, называемой "чёрная плесень", вспышку которой зафиксировали в стране.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Петербурге продлили коронавирусные ограничения до середины июля

сегодня в 16:22

Индус попытался пнуть собаку, находясь за рулём авторикши, но карма настигла его в ту же секунду

сегодня в 15:30

Медики рассказали о предвещающем рак симптоме, который кажется безобидным

сегодня в 20:54

Шесть человек погибли при пожаре в Удмуртии

сегодня в 21:52

"Красавицы роскошные": Судзиловская показала фото матери и вызвала шквал комплиментов

сегодня в 21:48

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1