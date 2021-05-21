В Индии потребовали удалить из соцсетей сообщения о местном штамме коронавируса

Власти Индии обратились в администрации различных социальных сетей. Они призвали удалить сообщения с упоминанием нового "индийского" штамма коронавируса.

Как пишет РИА "Новости", в письме, направленном Министерством электроники и информационных технологий Индии, отмечается, что Всемирная организация здравоохранения официально не называла "индийским ни один из вариантов коронавируса.