Байден назвал "единственный ответ" на конфликт Израиля и Палестины

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает за урегулирование ближневосточной проблемы путём переговоров о сосуществовании двух государств, это единственный возможный путь.

"Нам по-прежнему необходимо следовать принципу сосуществования двух государств, и это единственный ответ", — сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой.

В ответ на просьбу прокомментировать высказывания о необходимости для США быть более конфронтационными по отношению к Иерусалиму глава Белого дома подчеркнул, что его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не менялась.