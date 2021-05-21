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Байден назвал "единственный ответ" на конфликт Израиля и Палестины

Глава Белого дома заверил, что позиция США о поддержке и приверженности безопасности Израиля не поменялась, но переговоры нужны.

21 мая, 23:15
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает за урегулирование ближневосточной проблемы путём переговоров о сосуществовании двух государств, это единственный возможный путь.

"Нам по-прежнему необходимо следовать принципу сосуществования двух государств, и это единственный ответ", — сказал Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой.

Politico: США отговорили Израиль от военной операции в секторе Газа

Politico: США отговорили Израиль от военной операции в секторе Газа

В ответ на просьбу прокомментировать высказывания о необходимости для США быть более конфронтационными по отношению к Иерусалиму глава Белого дома подчеркнул, что его позиция о поддержке и приверженности безопасности Израиля не менялась.

В ночь на 21 мая в силу вступило перемирие между Израилем и ХАМАС. Обмен ракетными ударами продолжался более десяти дней. Со стороны сектора Газа было выпущено несколько тысяч снарядов. Активную посредническую роль играл Египет. Лайф рассказывал, что давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху оказывал и президент США Джо Байден.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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