"Вот это мы приехали!": у Сахалина российское судно пробило борт китайскому. Видео © соцсети

У берегов Сахалина случилась авария: российский самоходный плашкоут столкнулся с китайским балкером, в результате чего последний получил пробоину в борту. Был пробит резервуар с мазутом, и топливо стало вытекать в море. Это снял на камеру очевидец.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, инцидент произошёл при заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково. Пробоину получило судно "Хэйгшенг Хармони". Его экипаж совместно с моряками с портового буксира "Прибой" выставили боновые заграждения.

"Мазутное пятно обработано сорбентом, не распространяется. Пострадавших нет. Течь на судне "Хэйгшенг Хармони" устранена, суда находятся на плаву, крен отсутствует", — отметили спасатели.

Для ликвидации последствий розлива от Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба" выдвинулась группа спасателей ЛАРН в составе пяти человек. Как отмечает astv.ru, по предварительной оценке, вылилось 800 литров мазута.