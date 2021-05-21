Учительница остановила стрельбу в школе, обняв шестиклассницу, которая успела ранить троих человек
Учительница математики восьмых классов готовила своих учеников к грядущим экзаменам, когда из коридора послышались звуки выстрелов. Следующее, что помнит девушка, — это как она забирает пистолет у маленькой девочки с нервным срывом и обнимает её.
Инцидент произошёл в средней школе Ригби штата Айдахо. Услышав первый выстрел, Криста Гнейтинг выглянула в коридор, заметила уборщика, лежащего на полу, и тут же закрыла дверь. Сразу после этого раздалось ещё два выстрела. Тогда женщина успокоила детей и дала им чёткую инструкцию бежать что есть сил в здание старшей школы, а сама осталась в коридоре.
Я сказала своим ученикам: сейчас мы уходим и бежим в здание старшей школы. Вы должны бежать изо всех сил, не оглядываясь назад, а мне самое время встать и идти
Когда женщина помогала раненому школьнику, она впервые увидела стрелка — им оказалась ученица шестого класса этой школы. По словам Кристы, она не могла поверить, что это всё устроила маленькая девочка, но прекрасно понимала — пистолет нужно забрать. Тогда Гнейтинг спокойно подошла к школьнице, спросила, она ли открыла стрельбу, и просто забрала оружие из её рук.
Когда я забрала пистолет, то просто обняла её, потому что подумала: у этой маленькой девочки есть мама, которая не подозревает, что у её ребёнка сейчас нервный срыв и она причиняет боль людям. Через некоторое время она начала со мной разговаривать, и я могу сказать, что она очень несчастна. Я просто продолжала обнимать её, дарила свою любовь и пыталась донести до неё, что мы пройдём через это всё вместе
Стрельба произошла 6 мая. По сообщениям полиции, шестиклассница пронесла пистолет в школу в рюкзаке, затем достала его и начала стрельбу. Школьница успела ранить одного взрослого и двух детей. Мотивы преступления не раскрываются. Девочку, чьё имя не разглашается, до сих пор держат под стражей. Прокурор округа Джефферсон Марк Тейлор ранее заявил ABC News, что девушке могут быть предъявлены три обвинения в покушении на убийство.
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