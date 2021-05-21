Учительница остановила стрельбу в школе, обняв шестиклассницу, которая успела ранить троих человек

Когда я забрала пистолет, то просто обняла её, потому что подумала: у этой маленькой девочки есть мама, которая не подозревает, что у её ребёнка сейчас нервный срыв и она причиняет боль людям. Через некоторое время она начала со мной разговаривать, и я могу сказать, что она очень несчастна. Я ​​просто продолжала обнимать её, дарила свою любовь и пыталась донести до неё, что мы пройдём через это всё вместе

Криста Гнейтинг