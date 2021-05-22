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Латвия впервые разгромила сборную Канады по хоккею, и тренер объяснил причину

По словам Боба Хартли, было очень важно не допустить лидерства соперников по очкам в ходе игры, это держало соответствующий настрой.

22 мая, 00:12
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Сборная Канады впервые проиграла хоккеистам Латвии в матче чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась со счётом 2:0. Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли заявил, что всё дело было в мотивации.

"Последние дни мы говорили о важности старта чемпионата мира против Канады. На самом деле это лёгкая игра, чтобы себя замотивировать", — приводит его слова сайт КХЛ.

Он добавил, что очень важным был первый гол. Латвийцы не хотели бы ситуации, когда пришлось бы догонять соперника по счёту. Лидерство по очкам психологически помогало команде.

Шайбы забили Микс Индрашис (20-я минута) и Оскарс Батня (29-я минута). Ворота сборной защищал голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Матисс Кивлениекс.

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Отметим, что это первая в истории победа Латвии над Канадой в хоккейном матче чемпионата мира. Канадские спортсмены не сумели забросить ни одной шайбы в матче мирового первенства впервые с 2016 года.

Ранее Лайф публиковал расписание матчей чемпионата мира по хоккею. ЧМ-2021 проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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