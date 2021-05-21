Новый легионер для Черчесова: немецкий футболист хочет получить паспорт РФ

К легионерам в нашей сборной отношение неоднозначное. Были те, кто стал неотъемлемой частью большой команды и настоящим лидером на своей позиции, а кто-то при неплохом резюме никак его оправдать не сумел, теперь лишь вспоминая славные времена в сборной. Сейчас появился ещё один футболист, который хочет получить паспорт с двуглавым орлом.

Его имя — Макс Безушков. Ему 23 года, и он вырос в Германии. Но есть нюанс — в семье выходцев из России. Вряд ли вы что-то слышали про него, ведь он игрок далеко не самого звёздного клуба второй Бундеслиги "Ян Регенсбург".

— Макс Безушков близок к получению российского паспорта. Рассчитываем, что это произойдёт не позднее июня. Это качественный полузащитник, который постоянно играет за "Ян Регенсбург", редко получает жёлтые карточки. Он воспитанник "Штутгарта", у него есть опыт выступлений в Бундеслиге за "Айнтрахт", — заявил РИА "Новости" агент игрока Инго Хаспель.

Что любопытно, в карьере Безушкова есть опыт выступлений за немецкую сборную, правда, не основную. Речь идёт о юношеских и юниорских командах. Там он в своё время смотрелся очень даже неплохо. К примеру, шесть лет назад его вызывали в команду до 19 лет, где он отметился тремя голами. Нынешний сезон для него складывается также хорошо — три гола в 31 матче и один результативный пас. По оценкам сервиса WhoScored, Безушков — один из лучших в своей команде с показателем 6,82.

Плюсов, кажется, масса. Безушков — молодой игрок, за плечами которого опыт выступлений в динамичном и высокотехничном немецком чемпионате. И даже вторая немецкая Бундеслига — вызов серьёзный. К тому же у Макса будет явное желание показать себя в самом лучшем свете. Для клубов РПЛ, которые уже им интересуются, плюсы тоже есть: невысокая цена (чуть более миллиона евро) и российский паспорт, который в условиях лимита на легионеров является порой гораздо важнее игровых качеств.

Естественно, взоры наставников немецкой сборной вряд ли упадут на игрока "Ян Регенсбурга". Но в этой ситуации и игрока можно понять: ему уже почти 24 года, и желание сыграть за национальную команду просыпается всё сильнее и сильнее. Думается, что немаловажную роль играет прошлое родителей и знание русского языка.

Но будем честны: игрок второй немецкой Бундеслиги — это вряд ли то, что сейчас нужно нашей сборной. К тому же центральный полузащитник оборонительного плана явно не та позиция, где у Станислава Черчесова есть острая нехватка в качественных игроках. Не будем забывать и опыт Александра Жирова из ещё одной команды второй Бундеслиги. Центрального защитника несколько раз призывали под знамёна сборной, но на поле он так ни разу и не вышел.

Вспомним и ещё двух бывших немцев, которые стали нашими. Роман Нойштедтер успел сыграть два матча за немецкую основную сборную, а в 2016 году после получения российского паспорта стал игроком нашей команды. Далее было провальное Евро и не самое весёлое развитие этой истории. В итоге 13 матчей и один забитый гол. Ещё один игрок — Константин Рауш. У него всё очень неплохо складывалось на юношеском уровне с немецкой сборной, где его называли одним из лучших. Однако он хотел играть именно за нашу страну. В 2017 году состоялся долгожданный дебют, но сказать, что Рауш чем-то запомнился нашим болельщикам, сложно. Сейчас Константин и вовсе остался без клуба после того, как "Динамо" расторгло с ним контракт.

Были, правда, и куда более радостные истории. Бразильцы Марио Фернандес и Гильерме уже не первый год в нашей стране и с российскими паспортами. И оба, что примечательно, на ведущих ролях в своих клубах. Фернандес вообще один из лучших фланговых защитников страны и один из лидеров сборной. Гильерме в этом сезоне стал лучшим вратарём РПЛ по числу сухих матчей. И тоже неоднократно призывался в национальную команду. Лишь перед Евро-2020 что-то пошло не так, и в заявку он не попал.