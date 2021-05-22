Байден высказался о заявлении Обамы про снимки НЛО

Президент США Джо Байден прокомментировал слова бывшего американского лидера Барака Обамы про снимки неопознанных летающих объектов. В частности, Обама ранее заявлял, что у американского правительства есть такие фото.

"Я бы спросил его снова", — сухо сказал Байден на пресс-конференции.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова бывшего президента Обамы. Перед тем, как дать журналисту слово, Байден предупредил, что не хотел бы слышать от него подобные вопросы, которые корреспондент, по словам главы государства, "обычно задаёт". Журналисты в свою очередь отметили поведение американского лидера овациями.