Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

США сняли ограничения на дальность полёта южнокорейских ракет

Теперь республика может использовать и разрабатывать реактивные снаряды с дальностью удара более 800 километров.

22 мая, 00:50
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Руководство по использованию ракет Сеулом, которое подразумевало ограничения на создание и использование ракет с дальностью полёта более 800 километров, отменено. Об этом на саммите в Вашингтоне договорились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден.

"Мы согласились усилить нашу оборонительную готовность и подтвердили приверженность передаче оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из США в Южную Корею. Я также рад объявить о прекращении действия пересмотренных руководящих принципов по ракетам", — заявил Мун Чжэ Ин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Южнокорейский лидер отметил, что это является символической и существенной мерой, демонстрирующей надёжность альянса. Он сравнил этот жест с недавним соглашением о разделении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове.

В КНДР назвали ракетные пуски ответом на учения США и Южной Кореи

В КНДР назвали ракетные пуски ответом на учения США и Южной Кореи

Ранее в США назвали сценарии возможного нападения КНДР на Южную Корею. По мнению специалистов, при атаках со стороны Пхеньяна могут пострадать более 200 тысяч человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1