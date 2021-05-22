США сняли ограничения на дальность полёта южнокорейских ракет
Теперь республика может использовать и разрабатывать реактивные снаряды с дальностью удара более 800 километров.
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Руководство по использованию ракет Сеулом, которое подразумевало ограничения на создание и использование ракет с дальностью полёта более 800 километров, отменено. Об этом на саммите в Вашингтоне договорились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден.
"Мы согласились усилить нашу оборонительную готовность и подтвердили приверженность передаче оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из США в Южную Корею. Я также рад объявить о прекращении действия пересмотренных руководящих принципов по ракетам", — заявил Мун Чжэ Ин на пресс-конференции по итогам переговоров.
Южнокорейский лидер отметил, что это является символической и существенной мерой, демонстрирующей надёжность альянса. Он сравнил этот жест с недавним соглашением о разделении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове.
Ранее в США назвали сценарии возможного нападения КНДР на Южную Корею. По мнению специалистов, при атаках со стороны Пхеньяна могут пострадать более 200 тысяч человек.
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