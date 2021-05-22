США сняли ограничения на дальность полёта южнокорейских ракет

Руководство по использованию ракет Сеулом, которое подразумевало ограничения на создание и использование ракет с дальностью полёта более 800 километров, отменено. Об этом на саммите в Вашингтоне договорились президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден.

"Мы согласились усилить нашу оборонительную готовность и подтвердили приверженность передаче оперативного управления (OPCON) южнокорейскими войсками из США в Южную Корею. Я также рад объявить о прекращении действия пересмотренных руководящих принципов по ракетам", — заявил Мун Чжэ Ин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Южнокорейский лидер отметил, что это является символической и существенной мерой, демонстрирующей надёжность альянса. Он сравнил этот жест с недавним соглашением о разделении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове.