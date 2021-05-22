Девять миллиардеров появилось в мире благодаря вакцинам от коронавируса

С начала вакцинации в мире появилось 9 новых миллиардеров за счёт роста прибыли фармацевтических компаний от производства препаратов от CoViD-19, их совокупное состояние составляет $19,3 млрд. Активисты People's Vaccine Alliance отмечают, что такого состояния хватит, чтобы полностью вакцинировать около 780 миллионов человек в странах с низким уровнем дохода.



Список возглавил гендиректор американской компании Moderna Стефан Бансель, его состояние альянс оценил в $4,3 млрд. На втором месте — сооснователь и руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин ($4 млрд). Также в перечень новых миллиардеров вошли:

иммунолог и инвестор Moderna Тимоти Спрингер — $2,2 млрд;

председатель совета директоров Moderna Нубар Афеян — $1,9 млрд;

председатель компании ROVI, производителя упаковки для вакцины, Moderna Хуан Лопес-Бельмонте — $1,8 млрд;

учёный и инвестор Moderna Роберт Лангер — $1,6 млрд;

соучредитель и главный научный сотрудник китайской фармкомпании CanSino Biologics Чжу Тао — $1,3 млрд;

соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Цю Дунсу — $1,2 млрд;

соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics Мао Хуайхуа — $1 млрд.

"Эти миллиардеры — человеческое лицо огромных прибылей, которые многие фармацевтические корпорации получают от монополии на эти вакцины. Эти вакцины финансируются за счёт государственных средств и должны быть в первую очередь глобальным общественным благом, а не возможностью для частной прибыли ", — заявила Анна Марриотт, менеджер Oxfam по политике в области здравоохранения.

Участники People's Vaccine Alliance, в состав которого входят международные правозащитные организации, занятые в сфере здравоохранения, отмечают, что CoViD-19 продолжает уносить жизни в таких странах, как Индия и Непал, где только крошечная часть населения вакцинирована, они получили только 0,2% от общемирового объёма прививок из-за дефицита препаратов и ресурсов. Отчёт был опубликован за день до Глобального саммита здравоохранения, где обсуждался в том числе вопрос отказа от интеллектуальной собственности на вакцины.