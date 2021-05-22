Создание высокоточной ракеты "Монолит" перешло в стадию макетных испытаний
Известно, что реактивный снаряд будет калибром 122 миллиметра, корректироваться он будет на конечном участке траектории.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МО РФ
В России начаты макетные испытания новейшей высокоточной авиационной ракеты "Монолит". Проектом занимается научно-производственный концерн "Техмаш", который входит в "Ростех". Об этом рассказал директор предприятия Александр Кочкин.
"В настоящее время проводятся эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик", — сообщил он РИА "Новости".
По словам Кочкина, детали проекта с государственным заказчиком будут обсуждаться при положительных результатах макетных испытаний.
Ожидается, что "Монолит" будет очень точным. Ракета классифицируется как корректируемая, коррекция производится на конечном участке траектории.
Как рассказывал Лайф, ранее стало известно, когда должны завершиться испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Комментариев: 0