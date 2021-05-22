Создание высокоточной ракеты "Монолит" перешло в стадию макетных испытаний

В России начаты макетные испытания новейшей высокоточной авиационной ракеты "Монолит". Проектом занимается научно-производственный концерн "Техмаш", который входит в "Ростех". Об этом рассказал директор предприятия Александр Кочкин.

"В настоящее время проводятся эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик", — сообщил он РИА "Новости".

По словам Кочкина, детали проекта с государственным заказчиком будут обсуждаться при положительных результатах макетных испытаний.

Ожидается, что "Монолит" будет очень точным. Ракета классифицируется как корректируемая, коррекция производится на конечном участке траектории.