Роскосмос против Илона Маска: Россия ввязывается в гонку спутниковых группировок

"Сфера", "Гонец" и "Эфир"

Проекты по созданию в России единой сети спутникового доступа в Интернет существуют уже довольно давно. Однако до сих пор все они оставались только проектами. Ближе всего к превращению в российский аналог Starlink или OneWeb в своё время была спутниковая группировка "Гонец". Однако он в силу своего возраста (первые спутники "Гонец" поднялись на орбиту ещё в 80-е годы прошлого века) не имела и не имеет необходимых современным системам и пользователям пропускных мощностей.

А вот "Эфир" и "Сфера", частью которого проект "Эфир" то является, то не является, представляют из себя современный проект группировки спутников связи, которые теоретически решат проблему с доступностью Интернета на всей территории России.

На создание группировки спутников планируется выделить 151 млрд рублей. Однако это только часть суммы, которая потребуется для разработки и производства новой отечественной спутниковой группировки. Чтобы спутники "Эфира" поднялись на орбиту, необходимо строительство большого количества ракет-носителей и доведение до ума всех систем на новом космодроме Восточный.

Эксперты предполагают, что общая программа новой спутниковой группировки обойдётся России в миллиарды долларов. Только на строительство ракет, которые должны поднять в космос несколько сотен спутников, потребуется несколько же сотен миллиардов рублей.

Готов ли Восточный к серийным пускам?

В настоящее время в России постоянно функционирует только один космодром — Плесецк в Архангельской области. Большую часть гражданских и коммерческих пусков Россия осуществляет с Байконура, находящегося на территории Казахстана. При этом, правда, территория Байконура и прилегающих поселений находится под управлением России согласно особому соглашению между Россией и Казахской Республикой об аренде космодрома и прилежащего к нему города до 2050 года. Ежегодно Россия платит Казахстану 115 млн долларов за аренду космодрома.

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Для сокращения этих издержек 11 лет назад было начато строительство российского гражданского космодрома Восточный, который в настоящее время готов лишь на одну треть. Начало строительства этого объекта собственной российской космической инфраструктуры ознаменовалось масштабными коррупционными скандалами, после которых часть руководства подрядных организаций была осуждена на реальные сроки. В настоящее время все организационные и административные проблемы на Восточном уже устранены.

Однако только его мощностей для формирования спутниковой группировки, которая обеспечит всю Россию безлимитным недорогим Интернетом, недостаточно. Единственный действующий на сегодня пусковой стол Восточного обеспечивает только старт старых "Союзов-2" лёгкого и среднего классов. При этом большая часть пусков "Союзов-2" с Восточного уже законтрактована, в том числе прямыми конкурентами российской "Сферы". "Роскосмос" уже не первый год является оператором пусков для британской спутниковой группировки OneWeb, которая также призвана обеспечить население планеты высокоскоростным доступом в Интернет.

Поэтому для развёртывания "Сферы" понадобится ввод в эксплуатацию второго стартового стола или так называемой Площадки А, строительство которой началось только в 2019 году, а завершится не ранее 2022 года. Первый пуск средней "Ангары" с "Площадки А" запланирован на 2023 год. На строительство этой части Восточного потребуется ещё не менее 20 млрд рублей. Так что эти деньги тоже можно засчитывать в общий объём инвестиций, необходимый для развития проекта "Сфера".

Когда спутниковый Интернет станет доступным?

Строго говоря, для большинства жителей России он не так уж и недоступен даже сегодня. Комплект оборудования для подключения к спутнику обойдётся в сумму от 10 тысяч рублей, что вполне по карману даже людям с невысоким уровнем дохода. Другое дело, что из-за ограниченности ресурса тарифы на обслуживание у компаний, предоставляющих доступ в Интернет через спутник, довольно высокие. Минимальный тариф с ограничением по трафику и скорости обойдётся не менее чем в 600–700 рублей, при этом у пользователей такого Интернета нет столь широких возможностей, которые есть у жителей крупных городов страны, подключённых по оптоволокну.

В настоящее время новый проект, связывающий Минцифры РФ (отвечает за устранение цифрового неравенства в России) и "Роскосмос", не имеет конкретного наполнения. Ещё в 2020 году Минцифры сообщало, что для обеспечения доступа в Интернет в Сибири, на Дальнем Востоке и на Северном морском пути достаточно будет четырёх спутников, расположенных на эллиптической орбите.

Дополнительное ускорение новой спутниковой группировке придал президент России Владимир Путин. На недавней встрече с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным глава государства потребовал от него ускорить работу по проектам "Сфера" и "Эфир". Тем более что первые семь миллиардов на разработку спутников, которые станут частью "Сферы", "Роскосмос" получил буквально под занавес 2020 года. Дмитрий Рогозин заявил о начале финансирования проекта вечером 31 декабря прошлого года.

На докладе в Российской академии наук месяц назад Дмитрий Рогозин пообещал, что окончательные параметры программы "Сфера" будут утверждены не позднее конца второго квартала 2021 года.