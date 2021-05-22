Глава Apple дал показания по громкому делу Epic Games

Генеральный директор компании Apple Тим Кук дал показания в суде Окленда (штат Калифорния) по антимонопольному требованию компании Epic Games к его корпорации. Истец пожаловался, что App Store не только забирает от 15 до 30% комиссии за покупки через свою платформу, но также блокирует любую возможность транзакций внутри приложений, которые минуют интерфейс магазина.

"Этот запрет распространяется на отображение ссылки, которая открывала бы веб-страницу, предлагающую без комиссии способы оплаты подписок, внутриигровых предметов и тому подобного", — пишет Associated Press.

Адвокат Epic Гэри Борнштейн напомнил о сделке с Китаем, которая может поставить под угрозу конфиденциальность пользователей. Кук аргументировал политику компании тем, что потребители, "покупая Iphone, приобретают полноценную экосистему". Судья Ивонн Гонсалес Роджерс озвучила данные, что 39% разработчиков приложений для яблочного смартфона недовольны нынешним порядком распространения. Она также поставила под сомнение справедливость системы, требующей, чтобы производители видеоигр выплачивали основную часть комиссионных.

"Кажется, что игровая индустрия генерирует непропорционально большие деньги по сравнению с интеллектуальной собственностью, которую вы даёте им и всем остальным. В некотором смысле это почти как если бы они субсидировали всех остальных", — сказала судья.

Практика Apple в магазине приложений изучается регулирующими органами и законодателями в США и Европе, в то время как производитель популярной видеоигры Fortnite добивается своего. Не исключено, что дело коренным образом преобразует работу рынка мобильных приложений, изменив систему получения прибыли от установки сторонних программ.